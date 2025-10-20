Ce a pățit un cuplu care s-a mutat în Bulgaria în căutarea unei vieți de vis: ”Sistemul medical aproape m-a ucis de două ori”

Britanicii Christine și Eric Thompson s-au mutat în Bulgaria în 2016, atrași de promisiunea unei vieți mai liniștite, a peisajelor pitorești și a costurilor mai reduse. Visul însă s-a transformat în coșmar. FOTO: Getty Images

Britanicii Christine și Eric Thompson s-au mutat în Bulgaria în 2016, atrași de promisiunea unei vieți mai liniștite, a peisajelor pitorești și a costurilor mai reduse, scrie Novinite. După nouă ani, însă, cei doi povestesc că experiența lor a fost departe de visul inițial, iar Christine a supraviețuit la limită unor erori medicale grave în spitalele de stat din Bulgaria.

Casa lor cu patru dormitoare, situată lângă Munții Balcani, cumpărată cu 242.000 de lire sterline și dotată cu grajduri și teren pentru caii lor, este acum scoasă la vânzare, întrucât soții Thompson se pregătesc să părăsească definitiv Bulgaria.

La început, au găsit tot ce își doreau: un ritm de viață lent, prețuri accesibile, climă blândă și localnici primitori. În timp însă, spun că au descoperit că prețurile la alimente și servicii sunt comparabile sau chiar mai mari decât în Germania, Franța ori Marea Britanie, în timp ce standardele de calitate a serviciilor erau mult sub așteptările lor.

„Ritmul vieții este relaxat, vremea plăcută, dar oamenii sunt diferiți – chiar și în soare, chipurile lor par mereu posomorâte”, a remarcat Eric Thompson. El își amintește de așteptări interminabile în restaurante și servicii slabe, descriind experiența generală drept „un adevărat coșmar”. Christine a adăugat că perioada de „lună de miere” dispare repede când realitatea de zi cu zi începe să se simtă.

Cei doi mai acuză și problemele sistemice din Bulgaria, precum corupția și instabilitatea politică, alimentate de frecvente guverne de coaliție. „În nouă ani, am asistat la multiple alegeri parlamentare, trei într-un singur an. Țara nu are o direcție clară”, a explicat Christine.

Însă cea mai gravă problemă, spun ei, este sistemul de sănătate, pe care îl descriu ca învechit și periculos. Christine, care lua inițial Cordaron pentru aritmie, a fost sfătuită greșit să continue tratamentul timp de trei ani, ceea ce i-a provocat leziuni permanente la inimă și la tiroidă. Prescripțiile ulterioare, inclusiv pentru Xulthophy pentru diabet de tip 2, i-au agravat starea de sănătate, cauzând dureri articulare cronice, inflamații și probleme renale. Abia după consultarea unui specialist privat a primit tratament corect, însă organismul i-a rămas afectat.

„Sistemul medical este mult sub standardele Europei de Vest. Am fost aproape ucisă de două ori și mi-e teamă că s-ar putea întâmpla și a treia oară”, spune Christine. Ea descrie un sistem birocratic greoi, medici care nu modifică tratamentele fără hârtii suplimentare și o gestionare defectuoasă care pune pacienții în pericol. Potrivit ei, mulți expatriați se lovesc de aceleași probleme, fiind uneori taxați pentru servicii care ar trebui să fie gratuite din cauza erorilor administrative.

Eric și Christine, care căutau o bătrânețe liniștită și stabilă, părăsiseră Marea Britanie din lipsa unor perspective profesionale și a unor opțiuni avantajoase de pensionare. Au locuit o scurtă perioadă în Turcia, înainte de a alege Bulgaria, influențați de recomandările prietenilor și de faptul că locul era potrivit pentru caii lor. Acum se pregătesc să se mute în Franța, alegând această destinație din motive practice, inclusiv logistica transportului animalelor.

Privind în urmă, Christine spune că experiența i-a oferit o lecție importantă. „Viața aici îți deschide ochii. Înțelegi modul de viață est-european și ajungi să apreciezi standardele, regulile și infrastructura din Marea Britanie.”

Deși frumusețea naturii și viața rurală i-au atras inițial, realitatea sistemului medical deficitar, serviciile inconsistente și birocrația sufocantă i-au determinat pe soții Thompson să vândă tot și să părăsească definitiv Bulgaria.