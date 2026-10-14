Ce a vorbit Papa Leon cu fratele lui înainte de a se interna

Papa Leon a petrecut o noapte liniştită după intervenţia chirugicală de marţi seară. Foto: Profimedia Images

Fratele mai mare al lui Leon al XIV-lea, Louis Prevost, a declarat într-un interviu pentru postul american de televiziune NewsMax, preluat de publicaţia La Repubblica, că Papa „se simțea bine și nu avea dureri” în urma intervenției chirurgicale de ieri pentru extirparea unei tumori pulmonare. Papa a petrecut o noapte liniștită, potrivit Spitalului Universitar Gemelli.

„Problemă depistată din timp”

Într-o intervenție pentru postul american de televiziune NewsMax, fratele Papei a declarat că nu a vorbit cu Suveranul Pontif după operație, dar a primit un mesaj „de la cel mai apropiat colaborator al său”, probabil secretarul său, părintele Edgar Rimaycuna, în care se preciza că „operația s-a încheiat, el este treaz, se simte bine și nu are dureri. Așadar, din câte știu până acum, starea sa este bună și se află pe mâini excelente. Și sperăm la ce e mai bine: au depistat problema suficient de devreme, se va putea recupera după operație și își va putea continua misiunea papală.”

Problemă medicală serioasă, dar rezolvabilă

Louis Prevost a aflat despre operație atunci când Papa a anunțat-o în timpul rugăciunii Angelus de duminică: „Totul s-a întâmplat... Doamne, s-a întâmplat atât de repede... în doar câteva zile. Totul a decurs foarte rapid. A fost un șoc. Când a anunțat duminică, în timpul slujbei... și noi am aflat, desigur, câteva ore mai târziu. A fost un adevărat șoc, mai ales pentru fratele meu mai mic, cel mai mic dintre noi, în parte și pentru că eu însumi urmez un tratament împotriva cancerului, aici, în Tampa (n.red. în statul Florida). Dar vestea despre acel nodul pulmonar a fost extrem de stresantă; ne-a dat peste cap. Apoi am vorbit cu el și atunci mi-a spus. L-am întrebat: «Îți este viața în pericol?» «Nu.» «E grav?» «Nu. Cred că l-au depistat la timp. E mic. Ar trebui să fie o procedură relativ simplă, un fel de microchirurgie», adică fără a deschide cutia toracică, ca să zic așa. Așa că eram cu toții plini de speranță și cu moralul ridicat, sperând la ce e mai bun. Și se pare că, până la urmă, veștile sunt în mare parte bune. Ceea ce au găsit era grav, dar au reușit să elimine complet problema.”

Propria sa luptă cu cancerul

Louis Prevost suferă de mielom multiplu, despre care acesta a explicat: „Este un tip de cancer al sângelui care se dezvoltă în măduva osoasă. Am fost diagnosticat în 2017 și lupt împotriva bolii de atunci. În prezent, particip la un studiu clinic, acesta este și motivul pentru care mă aflu în Tampa: trebuie să stau la o distanță de maximum o oră de spital.”

Transparența Vaticanului

Fratele Papei s-a declarat convins că informațiile furnizate de Vatican sunt transparente: „Cred că da”, a spus el. „Cunoscându-l pe el, precum și pe oamenii de la Roma care au vorbit cu mine sau m-au contactat, consider că totul este transparent. Nu văd niciun motiv să mă îndoiesc de cele spuse până acum. Desigur, voi continua să urmăresc situația până când voi putea discuta personal cu el. Iar judecând după starea sa de spirit și după tonul vocii de ieri și din această dimineață, înainte de operație, am avut impresia că situația nu este chiar atât de gravă. Este o problemă serioasă, dar nu critică. Așadar, cred că totul este în regulă. Voi continua să păstrez o atitudine pozitivă.”

Rugăciuni pentru Papă

„Amândoi suntem foarte optimiști”, a spus Louis Prevost. „Cred că atitudinea mea pozitivă și a lui a jucat un rol uriaș în a mă menține în viață aici, pe Pământ, și într-o stare de sănătate relativ bună. Iar același lucru va fi valabil și în cazul lui. Când am vorbit, m-a întrebat: «Există ceva de care te temi? Ți-e frică?» I-am sugerat chiar să vină aici, la Tampa, la spitalul unde urmez tratamentul și care oferă îngrijiri excelente pentru cancer.Am glumit pe această temă, iar eu i-am spus: «Sunt sigur că beneficiezi de îngrijiri excelente la spitalul din Roma unde te afli, având în vedere cine ești».”

Am mai glumit puțin, dar nu am nicio îndoială că o atitudine pozitivă contează enorm atunci când te confrunți cu astfel de situații. În plus, vorbind din experiență proprie, sunt convins că și puterea rugăciunii este esențială. Apoi, sunt toți oamenii care ne-au transmis că se roagă pentru el și pentru mine; încerc să le mulțumesc personal cât mai multora dintre ei. Dar cred cu tărie, așa cum a spus și el, că totul este în mâinile lui Dumnezeu. Am încredere că Dumnezeu știe ce face. El este împăcat cu orice s-ar putea întâmpla și este pregătit să înfrunte situația în mod corect.