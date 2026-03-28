Ce recompensă a primit un muncitor care a găsit pe stradă 23.000 euro și i-a returnat: ”E o glumă?”

După ce a returnat întreaga sumă, a primit aproximativ 18 euro. Foto: Getty Images

Un muncitor din Argentina a ajuns în centrul atenției după un gest de onestitate care, spune el, nu a fost răsplătit pe măsură. Bărbatul a găsit pe stradă o sumă echivalentă cu aproximativ 23.000 de euro și a făcut tot posibilul pentru a o înapoia proprietarului, scrie ouest-france.fr.

Totul s-a întâmplat la finalul unei ture de noapte, în orașul Córdoba. Obosit, omul s-a așezat pentru câteva momente pe o bancă, unde a observat un plic mare, ușor rupt. În interior se aflau cecuri în valoare de 37 de milioane de pesos.

Ajuns acasă, i-a povestit fiului său de 10 ani ce a găsit. Reacția copilului l-a impresionat: i-a spus imediat că trebuie să returneze banii. Încurajat de acest lucru, bărbatul a început să caute proprietarul.

Cu ajutorul tehnologiei, a reușit să identifice o companie agricolă dintr-o provincie vecină, ca emitent al cecurilor. A luat legătura cu reprezentanții firmei și a stabilit o întâlnire pentru a le înapoia documentele. Pentru siguranță, a fotografiat fiecare cec înainte de predare, pentru a evita eventuale acuzații.

Momentul recompensei a fost însă o dezamăgire. După ce a returnat întreaga sumă, a primit 30.000 de pesos, adică aproximativ 18 euro.

„Nu am făcut-o pentru bani, dar totuși…”, a spus el, vizibil dezamăgit. Fiul său a reacționat și mai direct: „Cred că ai fost păcălit”.

Bărbatul consideră că gestul său nu a fost apreciat corect, mai ales că a depus timp și efort pentru a recupera și returna banii în siguranță.

Potrivit legislației din Argentina, ar fi putut primi între 5% și 10% din sumă drept recompensă. Însă acest lucru s-ar fi întâmplat doar dacă ar fi predat plicul autorităților, nu dacă a rezolvat situația pe cont propriu.

Chiar și așa, spune că rămâne cu o lecție importantă: este mândru de reacția fiului său, care a ales corect fără să stea pe gânduri.