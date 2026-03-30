Ce se întâmplă cu platforma OnlyFans după moartea proprietarului miliardar

Yekaterina Chudnovsky, soția regretatului Leonid Radvinsky, este femeia care va decide destinul platformei OnlyFans. Potrivit publicației The Guardian, preluată de La Repubblica, aceasta a moștenit controlul companiei prin trustul familiei. Până acum, însă, interesele ei au fost concentrate în alte activităţi.

Yekaterina Chudnovsky adoră să se dedice filantropiei. De origine ucraineană și mamă a patru copii, conform unor biografii online, a vorbit în interviuri despre sprijinul său pentru cercetarea în domeniul cancerului și despre munca sa de avocat pentru o companie de tehnologie, dar nu a făcut niciodată declaraţii cu privire la pornografie. Acum aceasta va dicta soarta platformei OnlyFans care vinde conținut pentru adulți și ale cărei venituri record l-au transformat pe soțul ei în miliardar înainte de a împlini patruzeci de ani.

Proprietarul, Leonid Radvinsky , era bolnav de ceva vreme şi, pe măsură ce starea sa de sănătate s-a deteriorat, și-a transferat acțiunile către trustul familiei în 2024. În ultimele luni, au fost în curs negocieri cu un fond de investiții american, Architect Capital, pentru a vinde o participație de 60% din companie. Dar nu s-a ajuns la niciun acord înainte de moartea magnatului, săptămâna trecută, la vârsta de 43 de ani.

Potrivit The Guardian , Chudnovsky pare să dețină acum controlul asupra platformei prin intermediul trustului, iar asocierea în articipațiune a familiei este evaluată la aproximativ 5,5 miliarde de dolari.

Fondată în 2016, OnlyFans încurajează utilizatorii, cei care vizionează sau cumpără fotografii și videoclipuri, să plătească un abonament lunar către creatorii de conținut, cuprins între 5 și 50 de dolari pe lună. Radvinsky a intrat în scenă în 2018, achiziționând compania când aceasta era încă relativ mică, dar în creștere, pentru o sumă care nu a fost făcută publică, iar platforma a cunoscut o creştere semnificativă în timpul pandemiei. OnlyFans conectează în prezent 377,4 milioane de utilizatori cu 4,6 milioane de creatori, iar platforma preia o parte din câștigurile acestora.

Datorită comisioanelor generoase, afacerile sunt în plină expansiune: compania-mamă, Fenix ​​International Ltd, și-a depus raportul anual în Marea Britanie anul trecut, arătând venituri de 1,4 miliarde de dolari, cu doar 46 de angajați. Într-o declarație pentru The Guardian , analistul în tehnologie și media Benedict Evans a explicat faptul că firma a avut succes deoarece personalul său „își petrece tot timpul gândindu-se la sisteme de date la scară largă, optimizarea traficului și metrici de conversie, nu la pornografie”.

Inițial, inițiativa a fost salutată de mai multe vedete din industria pentru adulți, deoarece le-a permis să elimine intermediarii, adică regizorii și producătorii de filme pornografice, şi să își stabilească propriile limite cu privire la ceea ce doresc să distribuie online și să câștige bani din siguranța dormitoarelor lor.

Însă, de-a lungul anilor, afacerea controversată a atras critici considerabile, atât pentru conținutul său, cât și pentru condițiile de muncă ale creatorilor săi. Unii cratori de conţinut, majoritatea femei, au câștigat milioane de dolari din munca lor pe platformă, dar analiștii din industrie estimează că majoritatea persoanelor care își creează o pagină câștigă puțin peste 100 de lire sterline pe lună .

„A produce conținut care prezintă haine sau produse scumpe nu înseamnă neapărat că te vei îmbogăți și că îți vei permite orice pe platformă. Realitatea este foarte diferită; adesea câștigi mult mai puțin decât îți imaginezi”, a declarat pentru Repubblica Beatrice Segreti , în vârstă de 28 de ani, una dintre cele mai cunoscute vedete de pe OnlyFans din Italia . „Citești despre creatori care pretind că ei câștigă 100.000 de euro pe lună, dar sunt foarte puțini, unul la un milion. Restul, majoritatea femei, câștigă mult, mult mai puțin.”