Proprietarul OnlyFans, miliardarul Leonid Radvinsky, a murit la 43 de ani

Leonid Radvinsky, proprietarul platformei Onlyfans, a murit de cancer la vârsta de 43 de ani. Sursa foto: Leo_Radvinsky1/ X

Leonid Radvinsky, un antreprenor de origine ucraineană care, după o carieră timpurie tulbure și controversată, a ajuns să câștige miliarde, conform Forbes 1,9 milioane de dolari pe zi, ca proprietar al platformei OnlyFans, a murit de cancer la vârsta de 43 de ani, a declarat luni purtătorul de cuvânt al companiei.

Radvinsky a murit „în pace după o lungă luptă cu cancerul”, a declarat luni dimineață un purtător de cuvânt al OnlyFans pentru Forbes.

Leonid Radvinsky a achiziționat OnlyFans în 2018, transformând serviciul de abonament pentru fani, care permite utilizatorilor să plătească pentru conținut exclusiv de la creatori, dintr-un site de nișă într-o afacere cu pornografie extrem de populară, despre care Forbes a relatat că îi aducea 1,9 milioane de dolari pe zi în 2024.

Popularitatea în creștere a OnlyFans, care a luat amploare vertiginos în timpul pandemiei de Covid-19, i-a mărit averea lui Radvinsky, Forbes l-a numit miliardar în 2021, iar acesta și-a dublat averea netă, ajungând la 4,7 miliarde de dolari până la moartea sa.

Radvinsky era cunoscut pentru discreţia sa, evita să acorde interviuri, dar și-a construit averea după o carieră dubioasă timpurie, în care a creat site-uri web care pretindeau că direcționează utilizatorii către conținut pornografic care implica minori sau violenţă, deși Forbes nu a găsit nicio dovadă că aceste site-uri web ar fi făcut trimitere la un astfel de conținut. Totuşi cu aceste site-uri Radvinsky a câştigat foarte mulţi bani cu fiecare clic.

Miliardarul era în discuții pentru a vinde OnlyFans într-o tranzacție care ar evalua compania la 8 miliarde de dolari, a relatat Forbes în august.

Conform estimărilor Forbes, Radvinsky avea o avere de 4,7 miliarde de dolari la momentul morții sale, ceea ce îl plasa pe locul 869 în topul celor mai bogate persoane din lume. Acesta s-a clasat pe locul 181 în clasamentul Forbes 400 din 2025 al celor mai bogați oameni din America.

Radvinsky a plătit dividende în valoare de 1,8 miliarde de dolari până la începutul anului 2025, iar OnlyFans a generat venituri de 1,4 miliarde de dolari în 2024, utilizatorii cheltuind 7,2 miliarde de dolari pe platformă.