Ce spune bărbatul care a fost înghiţit de o balenă. "Am simțit că am primit o a doua șansă"

Bărbatul care a fost înghiţit de o balenă a relatat ce a simţit în acele momente. Sursa Foto: Profimedia Images

Bărbatul care a fost înghiţit de o balenă când se afla în Strâmtoarea Magellan cu caiacul alături de tatăl său, Adrián Simancas, a relatat ce a simţit în acele momente. Adrián începuse să se gândească cum ar putea supraviețui în interiorul balenei cu cocoașă "ca Pinocchio", potrivit BBC News.

Adrian Simancas, bărbatul de 23 de ani care a fost înghiţit de o balenă cu cocoaşă în timp ce se afla în Strâmtoarea Magellan cu caiacul, alături de tatăl său, a relatat cum s-au simţit acele momente.

"Mi-am petrecut o secundă realizând că eram în gura a ceva, că poate m-a mâncat, că ar fi putut fi o orcă sau un monstru marin”, a declarat tânărul de 23 de ani pentru BBC Mundo, potrivit susrsei citate.

"Am închis ochii, iar când i-am deschis din nou, mi-am dat seama că mă aflam în gura balenei. Am simțit că o textură moale mă peria pe față", şi-a amintit acesta, spunând că tot ce putea vedea erau nuanţe de albastru închis şi alb.

"M-am întrebat ce aș putea face dacă m-ar fi înghițit, deoarece nu mai puteam lupta să o opresc. A trebuit să mă gândesc ce să fac în continuare".

La scurt timp, acesta a început să urce la suprafaţă, realizând că nu fusese înghiţit.

"Mi-a fost puțin frică dacă voi putea să-mi țin respirația pentru că nu știam cât de adânc sunt și am simțit că mi-a luat mult timp să ajung. Am urcat două secunde, iar în cele din urmă am ieșit la suprafață și mi-am dat seama că nu mă mâncase", a declarat acesta.

Tatăl acestuia, Dall Simanca, a declarat la rândul său ce a simţit când nu şi-a mai văzut fiul.

"Am fost îngrijorat pentru o secundă, până când l-am văzut ieșind din mare. Apoi am văzut ceva, un corp, pe care l-am interpretat imediat ca fiind cel mai probabil o balenă din cauza dimensiunii sale", a declarat bărbatul de 49 de ani.

"Nu văzusem momentul în care apare spatele, iar aripioarele se văd. Nu am văzut-o, am auzit-o. Asta m-a făcut să mă simt neliniştit", a adăugat acesta.

Adrian a spus că a simțit că a primit o „a doua șansă” atunci când balena l-a scuipat.

"Experiența unică într-unul dintre cele mai extreme locuri de pe Pământ mă invitase să reflectez la ceea ce aș fi putut face mai bine până în acel moment și la modurile în care pot profita de experiență și, de asemenea, să o apreciez", a adăugat el.

Balenele cu cocoașă au gâtul îngust „de mărimea unei țevi de uz casnic”, conceput pentru a înghiți pești mici și creveți, a declarat conservatorul brazilian Roched Jacobson Seba, potrivit BBC.

"Fizic nu pot înghiți obiecte mari, cum ar fi caiace, anvelope, sau chiar pești mari precum tonul În cele din urmă, balena a scuipat caiacul pentru că era fizic imposibil de înghițit", a adăugat acesta.

Cel mai probabil, balena l-a înghiţit pe Adrián din întâmplare, a sugerat Seba.

"Probabil că balena se hrănea cu un banc de pești când a luat fără să vrea caiacul împreună cu mâncarea. Când balenele ies la suprafață prea repede în timp ce se hrănesc, pot lovi sau înghiți accidental obiecte în calea lor", a spus acesta.

El a avertizat că întâlnirea a servit drept "o avertizare importantă" pentru a evita utilizarea paddleboard-urilor, plăcilor de surf sau a altor bărci silențioase în zonele în care de obicei înoată balenele. Bărcile folosite pentru observarea și cercetarea balenelor trebuie să-și țină mereu motoarele pornite, a adăugat el, deoarece zgomotul ajută balenele să le detecteze prezența.