Cea mai lungă călătorie cu autobuzul din lume durează peste 100 de ore și este descrisă ca un adevărat iad

1 minut de citit Publicat la 23:45 23 Mar 2026 Modificat la 23:48 23 Mar 2026

Traseul se întinde pe aproximativ 6.400 de kilometri și leagă Oceanul Pacific de Oceanul Atlantic, pornind din Lima (Peru) și ajungând la Rio de Janeiro (Brazilia), pe celebra autostradă Transoceanică, scrie Express.

Aceasta este considerată cea mai lungă rută comercială directă operată regulat din lume. Autobuzul pleacă o dată pe săptămână și traversează peisaje extrem de variate: orașe de coastă, savane, zone mlăștinoase, pădurea amazoniană și Munții Anzi. Plecarea are loc în fiecare joi, la ora 13:00.

Vehiculul are 44 de locuri standard, 12 paturi pentru dormit, toaletă, chiuvetă, dozator de apă și Wi-Fi. Totuși, nu există dușuri, așa că pasagerii trebuie să profite de cele trei opriri zilnice pentru a se spăla.

La volan se schimbă doi șoferi, care conduc pe rând. Un bilet costă în jur de 186 de lire.

Pe traseu, călătorii pot vedea unele dintre cele mai spectaculoase locuri din lume: Bazinul Amazonului, Anzii, statuia Hristos Mântuitorul sau chiar Machu Picchu, în funcție de porțiunile parcurse.

Autobuzul pleacă din Rio de Janeiro, trece prin São Paulo și mai multe state braziliene, ajunge la granița cu Peru, traversează Amazonul peruan, urcă Anzii și, în final, ajunge în Lima.

Deși peisajele sunt impresionante, experiența nu este deloc ușoară. Unii călători spun că drumul este extrem de obositor.

Un vlogger care a făcut această călătorie a descris-o ca fiind „epuizantă”, „un adevărat iad”. El s-a plâns că nu există spațiu personal, iar zgomotul este constant: fiecare pasager își folosește telefonul fără căști, la volum maxim.

În plus, pe parcurs apar întârzieri, iar lipsa încălzirii face ca anumite porțiuni ale drumului să fie și mai greu de suportat. Spre final, mulți spun că drumul devine monoton și dificil de dus până la capăt.