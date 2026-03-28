Cea mai lungă scară rulantă din lume. Traseul are aproape un kilometru și poate fi străbătut în 20 de minute

Un sistem impresionant de transport vertical a intrat în faza de testare în districtul Wushan din Chongqing, China, reducând considerabil timpul de deplasare între zonele de sus și cele de jos ale bulevardului Goddess. Dacă înainte oamenii aveau nevoie de aproximativ o oră pentru a parcurge traseul, acum îl pot face în doar 20 de minute, scrie The Standard.

Ansamblul include 21 de scări rulante, opt lifturi și patru benzi de mers, întinse pe o distanță de aproximativ 905 metri. Diferența de nivel pe care o acoperă este de 242 de metri, echivalentul unei clădiri cu circa 80 de etaje, ceea ce îl face o soluție eficientă pentru terenul dificil, specific zonei montane.

Noul sistem depășește ca dimensiuni celebra Crown Escalator din Chongqing și face legătura între mai multe puncte importante ale orașului: drumuri de-a lungul râului, muzee, spitale și școli. Practic, creează o rețea de transport tridimensională, adaptată reliefului.

În perioada de testare, desfășurată între 12 și 16 februarie, accesul este gratuit. După această etapă, începând cu 17 februarie, utilizarea sistemului va costa 3 yuani de persoană.

Autoritățile locale spun că, pe lângă utilitate, traseul oferă și o experiență vizuală aparte, cu priveliști spectaculoase asupra zonei Three Gorges și a defileului Wu.