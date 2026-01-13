Cea mai mare captură de cocaină din istorie, găsită pe un vas. Polițiștii au scos cu lopețile baloții cu cele 10 tone de droguri

Spania a anunțat cea mai mare captură de cocaină din istorie pe mare. FOTO Captură X Policia National

Spania a anunțat cea mai mare captură de cocaină din istorie pe mare. Într-o operațiune internațională antidrog, autorităţile au interceptat un vas comercial în largul Insulelor Canare care venea din Brazilia. Nava avea aproape 10 tone de cocaină ascunse într-un transport de sare.

Detectivii și procurorii antidrog care anchetează un grup criminal multinațional despre care se presupune că exportă „cantități enorme” de cocaină din America de Sud în Europa au identificat o navă suspectă care plecase din Brazilia, a anunțat Policía Nacional într-un comunicat emis luni.

Săptămâna trecută, ofițeri din grupul de operațiuni speciale de elită al forțelor au urcat la bordul navei aflate la 535 km în largul Insulelor Canare și au confiscat aproape 300 de baloturi de cocaină care fuseseră îngropate într-un transport de sare. Treisprezece persoane au fost arestate, iar nava, care rămăsese fără combustibil, a fost remorcată în portul Santa Cruz de Tenerife.

Imaginile video ale operațiunii arată ofițeri folosind lopeți pentru a scoate baloții înfășurați dintr-o cantitate vastă de sare din cală.

Pentru această operaţiune, spaniolii au cooperat cu agenți din SUA, Brazilia, Marea Britanie, Franța și Portugalia.

Recordul anterior pentru cea mai mare cantitate de cocaină confiscată de forțele de ordine pe mare a fost cel de 7,5 tone găsite pe un trauler în iulie 1999.

În 2024, poliția și vameșii spanioli au interceptat cea mai mare încărcătură de cocaină care a ajuns în țară, confiscând peste 13 tone de drog, care fusese ascunsă într-o încărcătură de banane expediată cu containerul din Ecuador.

Autoritățile spaniole au confiscat un total de 123 de tone de cocaină în 2024, față de 118 tone în 2023 și 58 de tone în 2022.