Cea mai mică școală din Europa își deschide porțile pentru un singur elev. Se află lângă unul dintre cei mai activi vulcani

2 minute de citit Publicat la 08:35 02 Sep 2026 Modificat la 08:37 02 Sep 2026

Cea mai mică școală din Europa își deschide porțile pentru un singur elev. Se află lângă unul dintre cei mai activi vulcani. FOTO: Getty Images

Pe o mică insulă vulcanică din sudul Italiei se va deschide cea mai mică școală din Europa, cu un singur elev. Școala primară va fi deschisă în cătunul Ginostra, situat pe versanții vulcanului Stromboli, în largul coastei Siciliei.

La Ginostra se poate ajunge doar cu feribotul și este atât de izolată încât localnicii o numesc "l’isola nell’isola", adică "insula din interiorul insulei".

Satul, aflat pe versanții unui vulcan impunător, a avut cândva propria școală, însă aceasta a fost închisă în urmă cu 20 de ani.

Acum, o nouă școală este pe cale să-și deschidă porțile pentru un singur elev, Aysha, fiica în vârstă de șase ani a Monicăi Abbate, originară din Sicilia, și a lui Raffa Bazine, care provine din Tunisia, scrie The Telegraph.

Părinții fetei le-au atras atenția autorităților că școala este necesară din cauza izolării localității Ginostra.

Chiar și legătura cu feribotul către principala localitate de pe insulă este nesigură. Condițiile meteo nefavorabile și marea agitată pot duce la anularea curselor. Singura alternativă ar fi fost ca Aysha să meargă la o școală din Lipari, insula principală a arhipelagului.

"Iubim acest mic paradis, natura, marea, chiar și vulcanul care se ridică deasupra caselor noastre. Nu vrem să fim nevoiți să plecăm", a declarat Raffa Bazine pentru Ansa, agenția națională de presă a Italiei.

Părinții Ayshăi au spus că nu sunt îngrijorați de faptul că fiica lor nu va avea ocazia să socializeze în mod constant cu alți copii.

"Se joacă împreună cu alți copii care rămân aici luni întregi și a învățat câteva cuvinte în germană de la copiii vecinilor, care vin în vacanță în Ginostra. Este un copil fericit", au declarat aceștia.

Noua școală, formată dintr-o singură sală de clasă, își va deschide porțile pe 10 septembrie, într-o clădire deținută de parohia locală a Bisericii Catolice.

În timpul iernii, populația din Ginostra este de aproximativ 40 de persoane, însă numărul locuitorilor crește pe timpul verii, odată cu sosirea turiștilor.

Deschiderea școlii reprezintă "un semn de solidaritate pentru această comunitate izolată", a declarat Riccardo Gullo, primarul localității. Educația ar trebui să fie "un drept fundamental", inclusiv pentru oamenii care trăiesc în așezări îndepărtate, a mai spus acesta.

Școala de pe Stromboli nu este singura din lume care are un singur elev. Situații similare au existat în Scoția, North Yorkshire și în Munții Laramie din Wyoming.

Stromboli este cunoscut drept unul dintre cei mai activi vulcani din Europa, cu erupții frecvente care fac ca lava să se scurgă până spre mare.

Vulcanul a fost făcut celebru și de filmul "Stromboli", lansat în 1950, regizat de Roberto Rossellini și având-o în rolul principal pe Ingrid Bergman.

La începutul acestui an, insula a fost folosită ca loc de filmare pentru o producție în care joacă Mick Jagger, Dakota Johnson și Josh O’Connor. Aceștia au petrecut câteva săptămâni pe Stromboli pentru filmarea unei adaptări cinematografice a cărții ilustrate "Three Incestuous Sisters", scrisă de autoarea americană Audrey Niffenegger.