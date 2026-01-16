Cel mai fierbinte oraș din lume, unde asfaltul se topește și temperaturile sar de 48°C în ianuarie

1 minut de citit Publicat la 23:19 16 Ian 2026 Modificat la 23:37 16 Ian 2026

Marble Bar, aflat în regiunea Pilbara din Australia de Vest, este unul dintre cele mai fierbinți locuri de pe Pământ. Foto: Profimedia Images

Un orășel izolat din vestul Australiei și-a câștigat reputația de cel mai fierbinte loc în care poți trăi, temperaturile ajungând frecvent la peste 45 de grade Celsius, potrivit Ski News.

Marble Bar, aflat în regiunea Pilbara din Australia de Vest, se pregătește să atingă 48°C până joia viitoare. Localitatea are în jur de 900 de locuitori, iar valurile de căldură extremă sunt ceva obișnuit aici. În decembrie 2023, termometrele au urcat până la 49,3°C.

Orașul a intrat și în Cartea Recordurilor în vara anilor 1923–1924, când a îndurat 160 de zile consecutive cu temperaturi de peste 37,8°C.

Coordonatorul Centrului Comunitar Marble Bar, Bazz Harris, spune că locuitorii sunt obișnuiți cu aceste condiții dure, care durează șase sau chiar șapte luni pe an. În timp, și-au creat propriile metode de a face față căldurii.

„Cei mai mulți localnici acceptă situația așa cum este. Dacă merg 100 de metri până la magazin, își pun o pălărie și iau o sticlă cu apă. Secretul e să dormi bine noaptea, într-un loc răcoros. Dacă ai șase-șapte ore de somn bun, poți face față zilei”, a spus el.

Totuși, viața în Marble Bar vine cu provocări serioase. Temperaturile extreme afectează inclusiv infrastructura. Camioanele uriașe care transportă minereu de fier nu rezistă căldurii.

„Când sunt încărcate, topesc efectiv asfaltul și distrug drumul. E incredibil să vezi asta… Da, drumurile chiar se topesc, nu e o metaforă”, a explicat Harris.

Un alt efect al căldurii este dificultatea de a păstra angajații în oraș. Mulți nu rezistă zilelor toride.

„Oamenii vin, se angajează, dar după 12–15 zile consecutive cu peste 40 de grade, îți dai seama rapid cine rămâne și cine pleacă”, spune el.

Temperaturile extreme au dus și la scăderea prețurilor locuințelor. În Marble Bar, o casă se vinde, în medie, cu aproximativ 150.000 de dolari australieni, potrivit Realestate.com.au.

Cu toate acestea, organizațiile de turism din nord-vestul Australiei îi încurajează pe vizitatori să nu se lase descurajați de căldură, mai ales că iarna oferă condiții perfecte pentru explorare.

„Din aprilie până în septembrie, zona are zile blânde și nopți răcoroase, iar canioanele din apropiere și apele naturale sunt ideale pentru o baie răcoritoare”, au transmis reprezentanții organizației.