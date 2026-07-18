Cel mai fierbinte oraș din SUA a găsit soluția ca să protejeze locuitorii de căldura extremă. Acum poate fi un model pentru toată lumea

În 2021, Phoenix a devenit primul oraș din lume care a numit un responsabil special pentru gestionarea efectelor căldurii extreme. FOTO: Getty Images

O mare parte din Statele Unite și Europa s-a confruntat în această vară cu temperaturi extrem de ridicate. Pentru un oraș american, temperaturile foarte ridicate nu reprezintă însă o noutate. Autoritățile din Phoenix, Arizona, lucrează de mai mulți ani la dezvoltarea unor soluții pentru reducerea numărului de decese provocate de căldură. Măsurile par să dea rezultate și ar putea deveni un model pentru alte orașe din întreaga lume, scrie CNN.

Oamenii de știință avertizează că asemenea temperaturi vor deveni noua normalitate pentru comunitățile afectate.

Franța a raportat peste 2.000 de decese suplimentare în timpul valului record de căldură de la sfârșitul lunii iunie. În Anglia și Țara Galilor, cercetătorii estimează că peste 2.700 de persoane ar fi putut muri din cauze asociate temperaturilor ridicate, în timpul valurilor de căldură produse începând din luna mai.

În Statele Unite, cel puțin 44 de decese asociate căldurii extreme au fost raportate în weekendul în care a fost sărbătorită Ziua Independenței, pe 4 iulie.

Pentru mulți oameni, creșterea temperaturilor a reprezentat un șoc și o nouă realitate la care trebuie să se adapteze, pe măsură ce fenomenele meteorologice extreme devin mai frecvente și mai intense din cauza schimbărilor climatice.

"Oamenii nu își dau seama că aceasta nu este aceeași căldură pe care o simțeam acum zece ani. Situația este mai gravă, deoarece, în multe cazuri, temperaturile nu mai scad suficient în timpul nopții", a declarat pentru BBC Jennifer Marlon, cercetătoare la Universitatea Yale, care studiază efectele căldurii extreme.

Organismul uman are nevoie de temperaturile mai scăzute din timpul nopții pentru a se putea recupera după căldura acumulată pe parcursul zilei.

Pentru un oraș american, temperaturile foarte ridicate nu reprezintă însă o noutate

Autoritățile din Phoenix, Arizona, lucrează de mai mulți ani la dezvoltarea unor soluții pentru reducerea numărului de decese provocate de căldură. Măsurile par să dea rezultate și ar putea deveni un model pentru alte orașe din întreaga lume.

Comitatul Maricopa, în care se află orașul Phoenix, înregistrează unele dintre cele mai ridicate temperaturi din Statele Unite. Din acest motiv, regiunea se află în prima linie a luptei împotriva efectelor caniculei. Autoritățile au creat programe prin care locuitorii primesc acces la centre de răcorire și la instalații de aer condiționat gratuite.

În 2021, Phoenix a devenit primul oraș din lume care a numit un responsabil special pentru gestionarea efectelor căldurii extreme.

"Am avut avantajul de a ști că această problemă va apărea în fiecare an. Vedem însă că ea devine tot mai gravă și mai previzibilă și în alte comunități din întreaga lume", a declarat pentru BBC Nicholas Staab, directorul medical al comitatului Maricopa.

Măsurile luate de autoritățile locale pentru reducerea numărului de decese asociate căldurii au dat rezultate în ultimii ani. După ce numărul deceselor a atins un nivel record de 645 în 2023, acesta a scăzut la 405 în 2025. Numeroși experți consideră că schimbările de politică publică au contribuit la această reducere.

O mare parte dintre măsuri s-a concentrat pe îmbunătățirea accesului la aer condiționat, deoarece multe dintre victime erau persoane cu venituri mici sau oameni fără adăpost. Autoritățile comitatului asigură acces permanent la spații răcoroase. Programul centrelor a fost prelungit, iar unele dintre acestea sunt deschise 24 de ore pe zi, pentru ca persoanele vulnerabile să se poată adăposti de căldura de pe străzi.

Un alt program le oferă locuitorilor eligibili posibilitatea de a-și repara sau înlocui gratuit instalațiile de aer condiționat.

"Lumea are multe de învățat de la comitatul Maricopa", a afirmat Jennifer Marlon.

Tendința de scădere a numărului de victime nu este însă garantată. Până la 11 iulie, comitatul Maricopa înregistrase deja 23 de decese provocate de căldură, iar alte 282 de cazuri erau investigate. Dacă toate acestea vor fi confirmate, bilanțul ar putea depăși nivelul din anul precedent.

Poate fi aplicat modelul din Arizona și în alte regiuni?

Ladd Keith, directorul Inițiativei pentru Reziliență la Căldură din cadrul Universității din Arizona, a declarat pentru BBC că și alte localități ar putea urma exemplul orașului Phoenix și ar putea numi un responsabil pentru gestionarea caniculei. Acesta ar coordona măsurile de protecție și comunicarea dintre instituțiile publice.

"Este extrem de important ca o persoană să fie desemnată responsabilă pentru această problemă. Dacă gestionarea căldurii nu intră în atribuțiile nimănui, atunci nimeni nu se va ocupa de ea", a explicat Keith.

Potrivit lui Jennifer Marlon, prin coordonare și comunicare, centrele de răcorire pot fi amenajate și în regiunile Statelor Unite care nu sunt obișnuite cu temperaturi atât de ridicate.

Pentru aceasta este nevoie însă ca societatea să înțeleagă cât de periculoasă este căldura extremă și să accepte că problema nu este una temporară, avertizează experții. Valurile de căldură au devenit mai frecvente, mai intense și mai îndelungate din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Temperatura medie globală a crescut deja cu peste 1,1 grade Celsius față de începutul erei industriale și va continua să crească o perioadă, chiar dacă guvernele reduc drastic emisiile.

Este esențial ca autoritățile să înțeleagă că temperaturile extreme nu reprezintă doar o problemă de sănătate publică, ci și una de infrastructură și economie, atrag atenția specialiștii.

Drumurile vor continua să se deformeze, iar zborurile vor continua să înregistreze întârzieri din cauza căldurii extreme, avertizează Marlon.

Cel mai important este însă ca oamenii să înțeleagă că perioadele de căldură apăsătoare vor continua, susține Ladd Keith.

"Trebuie să renunțăm la planificarea bazată pe temperaturile înregistrate în trecut și să începem să ne pregătim pentru căldura cu care ne vom confrunta în următorii cinci sau zece ani", a declarat acesta. "Dacă oamenii cred că acum este rău, trebuie să știe că va fi și mai cald, iar perioadele de caniculă vor dura mai mult. Recordurile vor fi depășite aproape sigur, an după an, în întreaga lume."