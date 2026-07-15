Europa ia măsuri pentru a-şi proteja de caniculă infrastructura îmbătrânită: Unele țări folosesc drone, iar altele vopsea albă

Căile ferate europene au probleme din cauza temperaturilor record. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Într-un moment în care căile ferate europene au probleme din cauza temperaturilor record, drumurile se topesc şi reţelele electrice sunt suprasolicitate, ţările din regiune apelează la o gamă de soluţii pentru infrastructura îmbătrânită, de la drone care inspectează liniile şi până la un instrument surprinzător de simplu: vopseaua albă, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Miercuri, pe aeroportul din Oslo, unde temperaturile erau prognozate să ajungă la 30 de grade Celsius, cu 10 grade peste normalul pentru această perioadă a anului, muncitorii au stropit pista cu apă pentru a o răci.

Aceasta este o schimbare semnificativă într-o ţară mai obişnuită să facă faţă frigului, care reflectă modul în care Europa trebuie să se adapteze la creşterea temperaturilor care alimentează incendii de vegetaţie, provoacă mii de decese suplimentare şi pune infrastructura sub o presiune tot mai mare.

„Infrastructura noastră nu este în niciun fel pregătită pentru evenimentele meteorologice extreme pe care le vom vedea”

„În Norvegia, asfaltul trebuie să reziste atât la temperaturi extrem de scăzute, cât şi la temperaturi destul de ridicate”, a declarat Jurn Arvid Remark, inginer la operatorul aeroportuar Avinor, adăugând că aeroportul din Oslo testează un nou asfalt rezistent la căldură.

Drumurile şi căile ferate din Europa, multe construite în urmă cu zeci de ani, au probleme din ce în ce mai mari din cauza caniculei. Miercuri, temperaturile din Europa de Vest au fost cu 5,5 grade Celsius peste media multianuală.

„Infrastructura noastră nu este în niciun fel pregătită pentru evenimentele meteorologice extreme pe care le vom vedea”, a declarat Chris Dodwell, directorul centrului de sustenabilitate de la Impax Asset Management, adăugând că valurile de căldură, odinioară rare, devin evenimente frecvente.

Căile ferate din Europa au resimţit din plin impactul caniculei. Un raport al UE din aprilie arată că peste 70% dintre administratorii reţelelor feroviare se confruntau cu perturbări tot mai mari din cauza fenomenelor meteorologice extreme. Între 2015 şi 2024, întreruperile care au avut legătură cu vremea s-au ridicat la echivalentul a unu până la trei ani de serviciu feroviar în întreaga regiune.

Marea Britanie se confruntă cu provocări deosebite

Ţările din nordul Europei, cum ar fi Marea Britanie, se confruntă cu provocări deosebite, deoarece o mare parte din infrastructura lor feroviară a fost proiectată pentru un interval de temperatură mai restrâns decât reţelele din sudul Europei.

John Lawrence, preşedintele IET Railway Technical Network, spune că multe componente şi sisteme feroviare sunt „în esenţă îngheţate în timp”. El a adăugat că ar fi un cost uriaş să se protejeze de căldură reţele întregi, deşi operatorii explorează modele şi tehnologii de traverse mai stabile, cum ar fi inteligenţa artificială şi dronele, pentru a „accelera cantitatea de şine care poate fi inspectată şi monitorizată”.

Compania britanică Network Rail s-a angajat să investească 2,6 miliarde de lire sterline (3,5 miliarde de dolari) între 2024 şi 2029 pentru a ajuta reţeaua sa să reziste la condiţii meteorologice din ce în ce mai extreme.

Suedezii își vopsesc șinele de metrou ca să nu se deformeze de la căldură

Însă nu toate soluţiile sunt extrem de scumpe, unii operatori folosind metode tradiţionale pentru a reflecta căldura. Autoritatea de transport din Stockholm a cheltuit aproximativ 100.000 de coroane suedeze (10.300 de dolari) pentru vopsirea unor secţiuni ale şinelor de metrou, pentru a reduce riscul de deformare a şinelor.

Drumurile se confruntă cu presiuni similare. Inginerii spun că autostrăzile din nordul Europei au fost construite, în principal, pentru a rezista la daunele cauzate de ciclurile de tip îngheţ-dezgheţ, în timp ce ţările din sud, precum Spania, folosesc amestecuri de asfalt mai potrivite pentru căldura prelungită din timpul verii.

Găsirea unui echilibru devine din ce în ce mai dificilă, deoarece ţările se confruntă atât cu ierni mai reci, cât şi cu veri mai calde.

„S-ar putea să fie nevoite să îşi ajusteze abordarea”, a declarat Jose Pablo Saez de la Asociaţia Inginerilor Civili Spanioli, referindu-se la planificatorii şi constructorii de drumuri din nordul Europei.

În Norvegia, oficialii spun că vremea mai caldă schimbă modul în care este proiectată noua infrastructură.

„Drumurile vor trebui să fie mai robuste astfel încât să poată face faţă atât provocărilor deja întâlnite, cât şi consecinţelor schimbărilor climatice preconizate”, a declarat Grethe Vikane, şefa departamentului de dezvoltare din cadrul Administraţiei Drumurilor Publice din Norvegia.