Cel mai mare preț plătit vreodată pentru o locuință: Suma amețitoare dată de Rinat Ahmetov pe un apartament în Monaco

Miliardarul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a cumpărat un apartament de lux uriaș în Monaco. Foto: Getty Images

Miliardarul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a cumpărat un apartament de lux uriaș, dispus pe cinci etaje, în cel mai exclusivist proiect imobiliar din Monaco. Prețul este unul amețitor: 471 de milioane de euro, ceea ce ar putea fi cea mai mare tranzacție imobiliară din istorie pentru o singură locuință, scrie Bloomberg.

Proprietatea cu 21 de camere, situată chiar pe malul mării, a fost achiziționată prin compania holding a omului de afaceri și se află în noul cartier Mareterra. Această zonă, construită pe teren recuperat din mare, a fost inaugurată de Prințul Albert al II-lea în 2024 și a atras imediat investitori ultra-bogați din întreaga lume.

Apartamentul ocupă clădirea emblematică „Le Renzo” și se întinde pe aproximativ 2.500 de metri pătrați, fără a pune la socoteală balcoanele și terasele cu vedere spre Marea Mediterană. Locuința dispune de piscină privată, jacuzzi și nu mai puțin de opt locuri de parcare.

Detalii despre vânzare, care a fost finalizată în 2024, provin din registrele imobiliare ale principatului, dar și dintr-o serie de e-mailuri și acte preliminare analizate de Bloomberg Businessweek. Documentele au fost obținute de la „Distributed Denial of Secrets”, o organizație nonprofit care colectează materiale scurse sau piratate, considerate de interes public.

Holdingul lui Ahmetov, System Capital Management (SCM), a confirmat că a făcut o achiziție în acest complex, deși a refuzat să ofere detalii despre proprietate sau preț.

„Portofoliul de investiții internaționale al SCM include, de mai bine de zece ani, o divizie de proprietăți imobiliare premium, lucru declarat public în repetate rânduri”, se arată într-un comunicat al companiei. „Printre aceste active se numără și proiectul «Le Renzo», în care am investit pe piața primară încă din anul 2021”.

Prețul raportat ar transforma această tranzacție în cea mai mare vânzare de locuință cunoscută până în prezent, depășind recenta vânzare a unui conac din Chelsea (Londra) deținut de Nick Candy pentru 350 de milioane de dolari sau achiziția unui penthouse în New York de către managerul de fonduri Ken Griffin pentru 240 de milioane de dolari.

Situat la granița dintre Franța și Italia, Monaco a fost mult timp cea mai scumpă piață imobiliară din lume datorită dimensiunii sale reduse și statutului de paradis fiscal. Proiectul Mareterra a fost construit pe parcursul unui deceniu prin extinderea uscatului în mare și cuprinde 114 vile de lux, case și apartamente dispuse în jurul unor grădini, a unui port și a unei promenade publice.

Acordul de achiziție al lui Ahmetov a fost semnat chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Ulterior, războiul a provocat pierderi masive imperiului său de afaceri, inclusiv atacuri asupra activelor energetice din țara sa natală.

Magnetul are o avere netă de peste 7 miliarde de dolari, conform Bloomberg Billionaires Index. Sursa bogăției sale este SCM, cel mai mare conglomerat industrial din Ucraina, cu investiții în metalurgie, minerit și energie, pe lângă imobiliare.

Numele lui Ahmetov a fost legat de-a lungul timpului de o serie de alte achiziții imobiliare de top. În 2019, el a plătit 200 de milioane de euro pentru istorica Villa Les Cèdres de pe Riviera Franceză. Această proprietate spectaculoasă din Saint-Jean-Cap-Ferrat a aparținut în trecut regelui Leopold al II-lea al Belgiei. De asemenea, în 2011, Ahmetov a cumpărat un penthouse în celebrul complex One Hyde Park din Londra, vizavi de magazinul Harrods din Knightsbridge.

În noul cartier Mareterra, prețurile de vânzare au depășit pragul simbolic de 100.000 de euro pe metru pătrat, conform agenților imobiliari locali. Spre exemplu, o locuință cu trei dormitoare este scoasă la vânzare pentru aproximativ 76 de milioane de euro, iar chiriile pentru apartamentele cu 4 sau 5 camere ajung la 150.000 de euro pe lună.

Statisticile oficiale arată că districtul Larvotto, unde se află Mareterra, a devenit cel mai scump din principat. Totuși, datele oficiale nu defalcă prețurile specifice din complex, iar acestea nu apar, de regulă, pe site-urile agențiilor imobiliare clasice.

„Monaco rămâne una dintre cele mai exclusiviste și rezistente piețe rezidențiale din lume”, se arată într-un raport Savills publicat în martie, care notează că piața este „definită de raritatea structurală și de o cerere internațională constantă la nivel înalt”.