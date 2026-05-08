Cel mai scurt pod din lume care desparte două țări. Îl traversezi în câteva secunde, dar treci prin două fusuri orare

Construcția din lemn traversează pârâul Arroyo Abrilongo, care marchează granița naturală dintre Portugalia și Spania. Foto: Getty Images

Imaginează-ți că treci un pod în mai puțin de un minut și, imediat după, telefonul îți arată că ești într-o altă țară. Asta se întâmplă la Podul El Marco, un pod minuscul de doar aproximativ 3 metri lungime, potrivit Express.

Construcția din lemn traversează pârâul Arroyo Abrilongo, care marchează granița naturală dintre Portugalia și Spania. La fiecare capăt există câte un marcaj: „P” pentru Portugalia și „E” pentru España.

Un detaliu ciudat face experiența și mai specială: cele două țări se află în fusuri orare diferite. Astfel, în doar câteva secunde, cei care trec podul „călătoresc în timp”, ceasul schimbându-se cu o oră înainte sau înapoi.

Podul leagă satul spaniol La Codosera de micuța localitate portugheză El Marco. A fost construit inițial de localnici, cu materiale simple, pentru a traversa pârâul. În 2008, a fost refăcut cu fonduri europene, printr-un proiect la care au participat muncitori din ambele țări.

Din cauza dimensiunii sale, podul este destinat doar pietonilor, deși bicicletele sunt permise.

Deși multe clasamente ignoră acest pod și acordă titlul de „cel mai scurt” unui alt pod de la granița dintre SUA și Canada, cel de aici este cu cel puțin patru metri mai scurt.