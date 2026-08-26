Cel puțin 13 bebeluși au murit într-un incendiu într-un spital din Pakistan

1 minut de citit Publicat la 08:12 26 Aug 2026 Modificat la 08:12 26 Aug 2026

Cel puțin 13 bebeluși au murit într-un incendiu într-un spital din Pakistan. FOTO: X

Cel puțin 13 copii, majoritatea nou-născuți, au murit după izbucnirea unui incendiu în secția de ginecologie a celui mai mare spital din capitala Pakistanului, au declarat polițiști pentru CNN.

Incendiul a izbucnit într-o cameră pentru nou-născuți din cadrul Pakistan Institute for Medical Sciences (PIMS) din Islamabad, potrivit surselor citate. Incendiul pare să fi fost provocat de explozia unui compresor de aer condiționat aflat în interiorul încăperii, potrivit echipelor de salvare.

Autoritățile spitalului au reușit să salveze un copil, au precizat sursele. În urma incendiului, mai mulți bebeluși sunt răniți și în stare critică, iar bilanțul victimelor ar putea crește, au adăugat acestea.

A #fire has broken out in the children’s ward at the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) Hospital in #Islamabad, killing at least 15 newborns. #GeoNews reported that the nursery at PIMS housed 16 newborns at the time of the incident only 1 rescued. pic.twitter.com/nmrIyXDwB6 — Surbhi Garwal (@surbhigarwal) August 26, 2026

Comisarul-șef al Islamabadului, Sohail Ashraf, a declarat că un apel de urgență privind incendiul a fost dat cu puțin înainte de ora locală 7:00, miercuri.

Echipele de intervenție s-au deplasat rapid la fața locului și "au controlat incendiul", a declarat Ashraf într-o postare pe X.

Emergency

Fire Call

PIMS Hospital (MCH)

Call Time 0654

Rescue teams, AC Industrial area, police and myself immediately reached at site and controlled the fire. We shall keep you updated regarding casualty or any other news @CDAthecapital. — Sohail (@SohailAshrafGor) August 26, 2026

Unitatea PIMS, administrată de stat, se află într-un complex medical de mari dimensiuni din capitala Pakistanului. Potrivit site-ului instituției, misiunea acesteia este "să fie o universitate medicală de prim rang, axată pe cercetare, care să pregătească studenți la medicină, paramedici și bursieri postdoctorali în conformitate cu standardele profesionale internaționale".

Incendiile în spitale nu sunt neobișnuite în Pakistan, în special în unitățile medicale de stat, care folosesc adesea instalații electrice învechite.