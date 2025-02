Cel puţin 20 de răniţi în Brazilia după un incediu la o fabrică de costume

Cel puţin 20 de oameni au fost răniţi miercuri după un incendiu izbucnit la o fabrică de costume din Brazilia. Fabrica producea costume pentru şcolile de samba, cu ocazia Carnavalului din Rio de Janeiro, informează Agerpres.

Videoclipurile care au început să circule pe internet arată cum oamenii au ieşit pe ferestre din calea flăcărilor.

❗️??? - Fire Devours Clothing Factory in Rio de Janeiro, Brazil; Dramatic Rescue Ensues



The factory, known for supplying costumes to samba schools but also for security forces uniforms in Rio de Janeiro, was engulfed in flames.



At least five people were injured: three women,…