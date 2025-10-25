Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul

Shenzhen - Hong Kong - Guangzhou. Foto: Hepta

Inteligența artificială, mașinile autonome și energia verde schimbă lumea într-un ritm fără precedent. În fiecare an apar invenții și brevete noi în tot mai multe țări, dar doar câteva locuri reușesc să se impună ca adevărați lideri ai progresului tehnologic.

Indicele Global al Inovației 2025 (Global Innovation Index GII), publicat anual de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO), clasifică țările și marile aglomerări urbane în funcție de investiții, dezvoltare tehnologică, gradul de adopție și impactul asupra economiei și societății. Primele 100 de clustere de inovație - de la San Francisco la Shenzhen - generează împreună peste 70% din brevetele și investițiile de capital de risc la nivel global.

Top 10 clustere de inovație din lume

Shenzhen – Hong Kong – Guangzhou Tokyo – Yokohama San Jose – San Francisco Beijing Seul Shanghai – Suzhou New York Londra Boston – Cambridge Los Angeles

BBC a vorbit cu oameni care trăiesc în cele mai inovatoare cinci regiuni din lume, ca să afle cum arată viața lor de zi cu zi și cum pot vizitatorii să experimenteze viitorul, uneori cu ani înainte ca acesta să ajungă în restul lumii.

1. Shenzhen - Hong Kong - Guangzhou

China a intrat pentru prima dată în top 10 GII datorită creșterii spectaculoase a numărului de brevete, a investițiilor în știință și a expansiunii capitalului de risc. 24 dintre cele 100 de clustere de top se află în această țară, iar regiunea tehnologică Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou este pe primul loc.

Aici, tehnologia este parte din viața de zi cu zi, iar inovația pare firească. Jamie River, care locuiește în Hong Kong, povestește că poți merge într-o piață tradițională unde vânzătorii acceptă plăți prin cod QR lângă etichete scrise de mână, iar micii comercianți își gestionează comenzile prin mai multe aplicații. „Îmbinarea dintre vechi și nou creează o energie unică, nimeni nu se teme să încerce ceva nou”, spune ea.

Cardul Octopus, lansat în 1997 pentru plata transportului public, a devenit între timp o soluție universală de plată, folosită peste tot, de la automate de băuturi la parcometre.

Pentru a simți pulsul tehnologic al orașului, River recomandă o plimbare cu feribotul Star Ferry seara, pentru a urmări „Simfonia Luminilor” - un spectacol sincronizat de muzică, lumini și lasere pe 43 de clădiri.

La PMQ, un fost complex pentru polițiști transformat în hub creativ, vizitatorii pot descoperi ateliere de imprimare 3D lângă studiouri de caligrafie tradițională.

Giganți precum Huawei și Tencent au transformat Shenzhen dintr-un sat pescăresc într-un centru global al tehnologiei. În 1980, guvernul chinez a declarat orașul Zonă Economică Specială, oferind facilități fiscale pentru a stimula inovația. În 2008, Shenzhen a devenit „Oraș Creativ UNESCO”, iar investițiile au continuat să susțină spații colaborative precum Shenzhen Open Innovation Lab.

„E un loc unde ideile pot prinde viață rapid”, spune Leon Huang, locuitor din 2008. „Spațiile deschise, precum OCT Loft sau Shekou Design Society, oferă acces la imprimante 3D, seturi VR și alte tehnologii moderne, disponibile pentru oricine, de la studenți la profesioniști”.

El le recomandă vizitatorilor spectaculoasele show-uri cu drone deasupra golfului Talent Park, care pot include mii de aparate. Shenzhen deține chiar recordul mondial pentru cel mai mare spectacol cu drone, aproape 12.000 simultan.

2. Tokyo - Yokohama

Pe locul doi se află clusterul Tokyo–Yokohama, responsabil pentru peste 10% din toate brevetele internaționale. Inovația japoneză, spun localnicii, este însă una discretă - orientată spre utilitate, nu spre efecte spectaculoase.

„În Japonia, tehnologia nu înseamnă mașini zburătoare, ci soluții simple care-ți fac viața mai ușoară”, spune Dana Yao, care locuiește între Tokyo și SUA. Ea povestește despre cardurile de transport care funcționează și la automate, despre senzorii AI din magazine care permit plata fără casă, și despre sistemele complet cashless. „Sunt inovații mici, dar incredibil de utile, high-tech, dar umane”.

Cei care vizitează Tokyo pot experimenta aceste tehnologii la Hotel Henn Na, unde check-in-ul e automat, recepționerele sunt roboți, iar paturile „inteligente” își reglează temperatura. Yao recomandă și trenul fără conductor Yurikamome, care traversează golful Tokyo și oferă o priveliște superbă asupra Podului Curcubeu. Iar expoziția interactivă teamLab Planets oferă o experiență de artă digitală spectaculoasă – camere care reacționează la mișcare, lumină și sunet.

3. San Jose - San Francisco

Cunoscută drept Silicon Valley, regiunea San Jose–San Francisco este lider mondial în investiții de capital de risc, generând aproape 7% din totalul global.

„E ca pe vremea boomului dot-com - oamenii inteligenți revin aici, totul se mișcă rapid și plin de energie”, spune Ritesh Patel, fondatorul platformei Ticket Fairy.

Aici, orice conversație se poate transforma într-o oportunitate. „Poți discuta o problemă la cină, iar cineva îți face legătura cu persoana potrivită chiar atunci. Totul se întâmplă instantaneu”, povestește el.

Vizitatorii pot testa tehnologia înainte ca restul lumii să o cunoască: Uber, Lyft și acum mașinile autonome Waymo au fost primele exemple de inovații care au debutat aici înainte să devină globale.

4. Beijing

Beijing domină clasamentul la capitolul cercetare științifică, contribuind cu 4% din articolele publicate la nivel global. Dar forța reală a capitalei chineze, spun locuitorii, este echilibrul dintre tehnologia avansată și identitatea culturală.

„Alte orașe inteligente par reci și impersonal, dar Beijing reușește să fie modern și totodată autentic”, spune experta în AI Elle Farrell-Kingsley.

Aplicațiile precum Alipay și WeChat sunt integrate în tot: plăți, traduceri, comenzi de mâncare. AI-ul este prezent peste tot, inclusiv în servicii publice, prin sisteme ca Deepseek și DouBao.

Vizitatorii pot testa taxiurile autonome Baidu Apollo - fără volan - care oferă o experiență de condus complet automatizată, „futuristă, dar surprinzător de sigură”.

5. Seul

Seul ocupă locul cinci mondial și este lider asiatic în investițiile de capital de risc, contribuind cu 5,4% din toate brevetele globale.

„Coreea trebuie să inoveze ca să rămână competitivă - nu are resurse naturale, așa că totul se bazează pe creativitate și tehnologie”, explică Chris Oberman, autorul blogului Moving Jack.

Aici, inovația se vede în tot: uși care se deschid cu coduri digitale, plăți exclusiv prin telefon, magazine automate fără casieri și autobuze electrice autonome. „Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel, le las acasă”, spune el.

Vizitatorii pot explora infrastructura futuristă de-a lungul Cheonggyecheon Stream, o zonă pietonală cu autobuze autonome, sau magazinele non-stop complet automatizate, unde AI gestionează stocurile și previne furturile.