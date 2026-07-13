Cele mai mari orașe din lume în 2026, după numărul de locuitori

Shanghai este cel mai mare oraș din lume în 2026 ca populație. Sursa foto: Getty Images

În fiecare an, pe 11 iulie, Ziua Mondială a Populației atrage atenția asupra tendințelor demografice care remodelează societățile din întreaga lume. În 2026, Organizația Națiunilor Unite a marcat această zi sub tema „Împlinirea speranțelor și aspirațiilor tinerilor – astăzi și în viitor”, evidențiind modul în care deciziile tinerilor privind educația, locul de muncă, locuința, relațiile și viața de familie sunt influențate tot mai mult de orașele în care trăiesc, potrivit Arch Daily.

Pornind de la raportul „Lives, Choices and Futures”, un sondaj global realizat în rândul a peste 108.000 de tineri din 73 de țări, campania din acest an subliniază legătura strânsă dintre schimbările demografice și condițiile sociale, economice și spațiale ale orașelor.

În prezent, mai mult de jumătate din populația lumii locuiește în mediul urban, iar această proporție este estimată să ajungă la aproape 70% până în 2050.

Orașele rămân în prima linie a transformărilor demografice. Creșterea continuă a populației urbane pune o presiune tot mai mare asupra locuințelor, infrastructurii, rețelelor de transport, spațiilor publice și măsurilor de adaptare la schimbările climatice, consolidând totodată rolul arhitecturii, al planificării urbane și al politicilor publice în construirea unor medii urbane mai incluzive și mai reziliente.

În același timp, tendințele demografice arată unde aceste presiuni sunt cele mai accentuate și oferă o imagine asupra marilor zone metropolitane care continuă să se extindă în cel mai rapid ritm.

Cele mai populate 20 de orașe din lume în 2026

Clasamentul de mai jos este realizat pe baza celor mai recente estimări ale World Population Review (WPR) și include populația fiecărui oraș, precum și ritmul anual de creștere față de anul precedent.

1. Shanghai, China - Populație: 24.722.254 locuitori (+1,93%)

2. Delhi, India - Populație: 23.390.383 locuitori (+2,42%)

3. Kinshasa, Republica Democrată Congo - Populație: 21.852.144 locuitori (+5,13%)

4. Mumbai, India - Populație: 21.782.818 locuitori (+1,13%)

5. Beijing, China - Populație: 21.571.693 locuitori (+2,06%)

6. Karachi, Pakistan - Populație: 21.243.390 locuitori (+4,03%)

7. Shenzhen, China - Populație: 20.622.629 locuitori (+2,64%)

8. Guangzhou, China - Populație: 18.515.410 locuitori (+2,23%)

9. Kano, Nigeria - Populație: 17.510.247 locuitori (+3,16%)

10. Chengdu, China - Populație: 15.831.571 locuitori (+2,44%)

11. Istanbul, Turcia - Populație: 15.791.519 locuitori (+0,29%)

12. Bengaluru, India - Populație: 15.565.994 locuitori (+4,10%)

13. Kolkata, India - Populație: 15.440.671 locuitori (+0,63%)

14. Lagos, Nigeria - Populație: 14.881.845 locuitori (+2,38%)

15. Lahore, Pakistan - Populație: 14.062.745 locuitori (+2,64%)

16. Moscova, Rusia - Populație: 13.399.945 locuitori (+0,95%)

17. Chennai, India - Populație: 13.109.989 locuitori (+2,81%)

18. Jakarta, Indonezia - Populație: 12.545.537 locuitori (+1,68%)

19. Tianjin, China - Populație: 12.361.093 locuitori (+1,80%)

20. Johannesburg, Africa de Sud - Populație: 12.043.175 locuitori (+2,88%)