Cenzura cărților comandată de Kremlin. Autorii care au ajuns pe lista neagră a regimului de la Moscova

37 de cărți sunt vizate de cenzură în Rusia. Autori americani, englezi, sloveni și japonezi, distinși cu premii prestigoase ale lumii literare, nu mai sunt pe placul Kremlinului și a fost ordonată „returnarea sau distrugerea” lor. Ordinul vine în contextul intensificării cenzurii din partea Moscovei de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, vizând cărțile cu mesaje împotriva războiului, teme LGBTQ sau care sunt critice la adresa conducerii Rusiei, relatează BBC. Librarii au fost amenințați cu „consecințe negative” dacă nu se supun. Recent, în Rusia autorii unui roman au fost nevoiți să fugă din țară, iar managerii a două edituri au fost arestați.

Trading House BBM a trimis o scrisoare librăriilor în această săptămână, văzută de BBC, cu o listă de 37 de titluri care ar trebui eliminate imediat de la vânzare, fie prin returnarea lor, fie prin distrugere. Pe lista neagră a Kremlinului sunt și autori ruși, dar și scriitori precum:

Jeffery Eugenides, scriitor american, câștigător al Premierului Pulitzer

Bridget Collins, autoare britanică de bestselleuri

Slavoj Žižek, filosof sloven

Ryu Murakami, romancier japonez

David Katz, autor american

Lisi Harrison, romancieră canadiană

Librarii, amenințați cu „consecințe negative” dacă nu se supun

Scrisoarea avertiza asupra „consecințelor negative” în cazul în care cărți precum The Virgin Suicides a lui Eugenides și Ecstasy a lui Murakami nu ar fi retrase de pe rafturi, întrucât există suspiciuni că „nu respectă legile rusești”, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Librăriile ar trebui „să înceteze imediat vânzarea și să returneze operele sau să distrugă copiile rămase, oferind o confirmare scrisă a distrugerii”, se menționează în mesaj.

Cărțile vizate sunt un amestec eclectic.

Cartea The Binding a lui Bridget Collins, despre un ucenic legător de cărți, apare pe listă, la fel ca An Oral History of Reggae de David Katz și romanul romantic The Dirty Book Club de Lisi Harrison.

Scrisoarea a fost semnată de directorul executiv al BBM, Anastasia Nikitanova, care a închis telefonul când a fost contactată de BBC pentru un comentariu și nu a răspuns la alte mesaje.

„Am verificat lista și nu avem aceste cărți în stoc acum. Dacă le-am fi avut, am fi încercat să înțelegem ce este în neregulă cu ele. Nu am idee de ce editorul a ales aceste cărți... este un semn al panicii morale care a cuprins piața.”, a spus un angajat al uneia dintre librăriile care au primit scrisoarea, sub protecția anonimatului.

Cărțile ar fi fost interzise pentru că ar face „propagandă LGBT”

Cărțile recent interzise au fost lansate în Rusia de editurile Ripol Classic și Dom Istorii, afiliate cu BBM.

Serghei Makarenkov, șeful Ripol Classic, a declarat: „Cred că lista este cel mai probabil legată de legea anti-LGBT. Trebuie clarificat acest lucru cu BBM... Nu pot să vă explic clar ce s-a întâmplat aici. Astfel de liste apar peste tot acum, a devenit ceva complet obișnuit.”

Rusia a interzis promovarea „orientărilor sexuale non-tradiționale” în rândul minorilor în 2013, dar de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei a extins legea pentru a interzice „propaganda LGBT” în rândul persoanelor de toate vârstele.

Moscova a etichetat, de asemenea, ceea ce numește „mişcarea internaţională LGBT” drept „organizaţie extremistă”, deși o astfel de mișcare oficială nu există.

Scrisoarea BBM vine în urma unui caz intens mediatizat împotriva editorilor romanului romantic pentru adolescenți O vară cu eșarfă roșie și altor titluri cu teme LGBT.

O vară cu eșarfă roșie spune povestea a doi băieți adolescenți care se îndrăgostesc unul de celălalt într-o tabără de pionieri sovietici.

Reacția împotriva cărții i-a determinat pe cei doi autori să părăsească Rusia. Iar la începutul acestei luni, un tribunal din Moscova a plasat în arest la domiciliu manageri ai editurilor Popcorn Books și Individuum – care fac parte din cel mai mare grup editorial din Rusia, Eksmo.