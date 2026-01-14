Cercetătoarea Toby Kiers a câştigat „Nobelul pentru mediu” datorită studiilor sale despre reţelele fungice

Toby Kiers a început să studieze ciupercile la vârsta de 19 ani / sursă foto: Profimedia Images

Cercetătoarea americană în biologie Toby Kiers a fost recompensată cu Premiul Tyler pentru Realizări în domeniul Mediului - supranumit uneori "Nobelul pentru mediu" - datorită studiilor sale care vizează reţelele fungice, a anunţat miercuri Universitatea Southern California (USC) din Los Angeles, informează AFP, potrivit Agerpres.

La suprafaţa pădurilor, pajiştilor şi exploatărilor agricole din lumea întreagă, imense reţele fungice alcătuiesc sisteme de schimburi subterane pentru a transfera nutrimente către rădăcinile plantelor, acţionând ca nişte regulatori climatici esenţiali prin absorbţia unei cantităţi de 13 miliarde de tone de carbon în fiecare an.

Totuşi, până recent, aceste „reţele micoriziene” erau în mare parte subestimate, fiind considerate mai degrabă simpli companioni utili ai plantelor decât unul dintre sistemele de circulaţie care sunt vitale pe Terra.

Cartografiind repartiţia globală a ciupercilor micoriziene într-un atlas lansat anul trecut, Toby Kiers şi colaboratorii ei au contribuit la evidenţierea biodiversităţii subterane - cunoştinţe care pot orienta eforturile de protejare a acestor vaste rezervoare de carbon.

Plantele îşi trimit excesul de carbon sub pământ, unde ciupercile micoriziene absorb 13,12 miliarde de tone de dioxid de carbon, adică aproximativ o treime din emisiile totale provenite din carburanţii fosili.

„Mă gândesc pur şi simplu la toate felurile în care pământul este utilizat într-un mod negativ”, a declarat cercetătoarea americană, în vârstă de 49 de ani, în prezent titulara catedrei de cercetare la Universitatea Vrije din Amsterdam. „În condiţiile în care un sac de pământ conţine o adevărată galaxie!”, a adăugat ea.

Toby Kiers a început să studieze ciupercile la vârsta de 19 ani, după ce a formulat o cerere de subvenţionare care a ajutat-o să plece într-o expediţie ştiinţifică în pădurile tropicale din Panama.

Astfel, „am început să îmi pun întrebări în legătură cu ceea ce se petrece sub aceşti arbori gigantici din acea junglă foarte diversificată”, a explicat laureata Premiului Tyler, administrat de Universitatea Southern California (USC) din Los Angeles şi care este însoţit de un cec în valoare de 250.000 de dolari.

Recentele analize globale la care ea a participat au furnizat un rezultat alarmant: majoritatea punctelor fierbinţi legate de diversitatea fungică subterană se află în afara zonelor ecologice protejate.

„Viaţa pe care o cunoaştem există datorită ciupercilor”, a pledat ea, explicând că strămoşii sub formă de alge ai plantelor terestre moderne erau lipsiţi de rădăcini complexe, iar un parteneriat cu ciupercile le-a permis să colonizeze mediile terestre.