Cererea pentru prostituate a explodat la Davos, în timpul Forumului: Un participant a cheltuit peste 100.000 de dolari pe femei

<1 minut de citit Publicat la 12:07 26 Ian 2026 Modificat la 12:35 26 Ian 2026

Cererea pentru prostituate a explodat la Davos, în timpul Forumului:. Foto: Getty Images

Cererea de servicii sexuale contra cost în stațiunea elvețiană Davos a explodat pe perioada Forumului Economic Mondial, scriu jurnalistii de la The New York Post.

Un client participant la summit a cheltuit nu mai puțin de 114.000 dolari pentru a beneficia de serviciile a cinci femei, timp de patru zile.

Pe 19 ianuarie, ziua deschiderii World Economic Forum, o platforma de întâlniri și servicii erotice a consemnat o creștere cu 4.000% a cererilor înregistrate în Davos față de o zi obișnuită.

Înainte de summit, platforma avea o medie de 2 cereri de servicii pe zi, potrivit unui raport al Titt4Tat, care conectează lucrătorii sexuali cu potențiali clienți.

Un număr „deosebit de mare” de utilizatori provenea din SUA, Rusia și Ucraina, se arată în raport.

Se pare că printre lucrătoarele sexuale se numărau studenți, profesori sau călători care sperau să câștige câțiva bani în plus de pe urma celor mai bogați oameni , a relatat ziarul regional francez La Dépêche.