Cererea pentru prostituate a explodat la Davos, în timpul Forumului: Un participant a cheltuit peste 100.000 de dolari pe femei

Cererea de servicii sexuale contra cost în stațiunea elvețiană Davos a explodat pe perioada Forumului Economic Mondial, scriu jurnalistii de la The New York Post.
Un client participant la summit a cheltuit nu mai puțin de 114.000 dolari pentru a beneficia de serviciile a cinci femei, timp de patru zile.
Pe 19 ianuarie, ziua deschiderii World Economic Forum, o platforma de întâlniri și servicii erotice a consemnat o creștere cu 4.000% a cererilor înregistrate în Davos față de o zi obișnuită.
Înainte de summit, platforma avea o medie de 2 cereri de servicii pe zi, potrivit unui raport al Titt4Tat, care conectează lucrătorii sexuali cu potențiali clienți.
Un număr „deosebit de mare” de utilizatori provenea din SUA, Rusia și Ucraina, se arată în raport.