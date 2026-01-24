Nicușor Dan explică de ce a lipsit de la Davos: „Activitatea diplomatică nu se reduce la o zi, o oră, într-o anumită locație”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că absenţa sa de la Forumul Economic Mondial de la Davos, desfăşurat în această săptămână în Elveţia, nu pune în pericol strategiile de apărare ale României.

El a declarat, la Focşani, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, că „activitatea diplomatică nu se reduce la o zi, o oră, într-o anume locaţie”.

„România are nenumărate strategii de apărare, are o Strategie Naţională de Apărare, are planuri militare de apărare, care sunt în concordanţă cu planurile NATO. Discuţia pe securitate se poartă pe nenumărate paliere, se poartă pe palierul miniştrilor de Apărare, al consilierilor pe securitate naţională. Nu se reduce activitatea diplomatică la o zi, o oră, într-o anume locaţie”, a afirmat şeful statului, citat de Agerpres.