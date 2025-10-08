China a lansat cea mai mare eoliană gonflabilă din lume, care poate să zboare la altitudini mari: Cum arată și cât produce S1500

S1500, cea mai mare turbină eoliană gonflabilă zburătoare din lume. Sursa foto: Hepta/ Ferrari Press Agency/ Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co.

O turbină eoliană gonflabilă uriașă a fost lansată cu succes în China și va fi folosită a furniza energie în locații izolate. S1500, care seamănă cu un dirijabil, este cea mai mare turbină eoliană zburătoare din lume. Aceasta a generat un megawat de energie în timpul unui zbor de test, la finalul lunii septembrie, potrivit Interesting Engineering.

S1500 are înălțimea unui bloc cu 13 etaje și lungimea unui teren de baschet. Este capabilă să funcționeze la altitudini de până la 1.500 de metri, unde vânturile sunt mai rapide și mai stabile decât la nivelul turbinelor tradiționale montate pe turnuri.

› Vezi galeria foto ‹

Turbina fost dezvoltată de compania chineză Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Structura constă într-un balon principal umplut cu heliu, prevăzut cu o aripă inelară, care formează un canal gigantic ce captează vânturile de mare altitudine pentru a antrena rotorul. Există 12 generatoare, fiecare cu o putere de 100 de kilowați, care transmit energia colectată prin cabluri de ancorare.

Unul dintre principalele avantaje ale turbinelor zburătoare este că nu necesită construcția unor turnuri metalice mari și a rotoarelor, ceea ce poate reduce costul per kilowatt-oră cu până la 30%. Designul gonflabil le face, de asemenea, extrem de ușor de transportat pe distanțe mari.

Există planuri pentru a începe producția în masă a modelului S1500 începând de anul viitor, în funcție de testele de siguranță, inclusiv demonstrarea stabilității în condiții meteorologice extreme și durabilitatea componentelor sale.

Directorul general al companiei, Dun Tianrui, a declarat: „Așteptăm cu nerăbdare ca energia eoliană aeropurtată să devină o componentă importantă a electricității verzi, accesibile.”