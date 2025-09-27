Cea mai puternică turbină eoliană din lume a fost testată. E mare cât un teren de baschet și înaltă cât un bloc cu 13 etaje

Cea mai puternică turbină eoliană aeriană din lume a fost lansată în vestul Chinei. FOTO: X

Cea mai puternică turbină eoliană aeriană din lume a fost lansată în vestul Chinei. Are dimensiunea unui teren de baschet și e înaltă cât o clădire cu 13 etaje, scrie South China Morning Post.

Între 19 și 21 septembrie, turbina S1500 a devenit prima turbină de acest tip care a generat un megawatt de energie în timpul unui zbor de testare desfășurat într-o zonă deșertică din regiunea Xinjiang, în vestul Chinei.

Testul a implicat asamblarea în condiții deșertice, verificări de presiune și lansarea și recuperarea turbinei în condiții de vânt puternic, atât ziua, cât și noaptea. „Toate obiectivele planificate au fost atinse”, a transmis compania Sawes Energy Technology din Beijing, unul dintre principalii dezvoltatori ai proiectului.

Dun Tianrui, directorul executiv și designerul-șef al companiei, a numit acest moment „un pas esențial spre utilizarea comercială a produsului”. El a adăugat că vor fi efectuate teste suplimentare în diferite regiuni și medii din China, iar producția de serie este programată pentru 2026, când primele unități ar urma să fie conectate la rețea. „Obiectivul nostru este ca energia eoliană aeropurtată să devină o parte importantă a energiei curate accesibile și să oferim o soluție chineză pentru tranziția energetică globală”, a spus Dun.

Spre deosebire de turbinele eoliene convenționale, care sunt montate pe turnuri masive din oțel, turbinele aeriene plutesc cu ajutorul unor structuri umplute cu heliu, care ridică generatoarele la altitudine, transmițând energia produsă înapoi la sol prin cabluri rezistente.

Folosind vânturile mai puternice și mai stabile aflate la mii de metri deasupra solului, aceste turbine nu mai necesită turnuri grele din oțel, reducând consumul de materiale cu aproximativ 40% și costurile energiei cu 30%, potrivit companiei. Ele pot fi, de asemenea, relocate rapid, fiind ideale pentru zone îndepărtate sau dificile, precum deșerturile, insulele, exploatările miniere sau regiunile afectate de dezastre. În situații de urgență, sistemul poate fi instalat în doar câteva ore pentru a restabili alimentarea cu energie, funcționând ca un uriaș „power bank” zburător pentru comunitățile izolate de rețea.

Conceptul de energie eoliană aeropurtată este explorat încă din anii 1970, cu teste desfășurate în Statele Unite și Europa. Astăzi, peste 50 de companii dezvoltă astfel de sisteme, iar recordul anterior – aproximativ 300 de metri altitudine și 30 kilowați de putere – era deținut de Altaeros Energies, o companie derivată din MIT.

Potrivit publicației Economic Daily, proiectul Sawes Energy a început în 2018, odată cu un apel telefonic între Dun și fostul său coleg de liceu, Weng Hanke. La acea vreme, Weng studia fizica atmosferei și teledetecția la Universitatea de Știință și Tehnologie din China. El a observat că vânturile din atmosfera superioară sunt mai puternice, mai stabile și mult mai abundente decât cele de la sol, oferind un potențial semnificativ pentru energie verde mai ieftină și mai fiabilă.

Proiectul a început cu doar șapte persoane care experimentau diferite modalități de a ridica sistemele energetice în aer. Echipa a ales o platformă aeropurtată umplută cu heliu și a perfecționat designul cu ajutorul experților în aerostați, deși la început nu era sigură că ideea ar putea deveni comercială.

Punctul de cotitură a venit în 2023, când China a făcut din energia eoliană la altitudine mare o prioritate națională, iar echipa a obținut investiții de zeci de milioane de yuani. În colaborare cu cercetători de la Universitatea Tsinghua și Academia Chineză de Științe, echipa a depășit provocări-cheie, cum ar fi stabilizarea platformei aeriene, dezvoltarea generatoarelor ușoare și transmiterea energiei electrice de înaltă tensiune pe o distanță de peste 1.000 de metri.

În octombrie 2024, sistemul S500 al companiei a atins altitudinea de 500 de metri și a generat 50 kW, depășind recordurile MIT. Până în ianuarie, modelul mai mare, S1000, urcase la 1.000 de metri și producea peste 100 kW, stabilind un nou record mondial pentru energia eoliană aeropurtată.

În ciuda acestor progrese, experții avertizează că tehnologia mai are obstacole de depășit înainte de a putea fi implementată la scară largă, potrivit Beijing Daily. Este nevoie de cercetări suplimentare pentru a garanta funcționarea sigură în condiții meteorologice extreme, precum taifunuri sau furtuni, și pentru reducerea costurilor suficient de mult încât să concureze cu sursele tradiționale de energie, cum ar fi cărbunele.

Echipa lucrează acum la următoarea generație de sisteme aeropurtate, cu obiectivul de a reduce costurile sub 0,1 yuan (0,01 dolari) pe kilowatt-oră – un țel care ar necesita progrese în știința materialelor și optimizarea proceselor de producție, potrivit raportului.