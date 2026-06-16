China construiește un „coridor solar” de 250 de mile în deșert pentru energie regenerabilă

Unul dintre cele mai cunoscute elemente ale proiectului este centrala solară Junma, inclusă în complexul Kubuqi / sursă foto: X

China a dezvoltat un proiect energetic de mari dimensiuni în deșert, care se întinde pe aproximativ 250 de mile și include un „coridor” de panouri solare menit să producă energie regenerabilă și să stabilizeze ecosistemul local. Concret, acestea sunt montate mai sus decât în mod normal și servesc ca perdele de vânt, astfel că umbra lor oferă ierbii și culturilor șansa de a crește în regiune.

Planul ambițios al Chinei este de a construi o capacitate de energie solară de 100 de gigawați în regiune prin intermediul unui coridor de panouri solare lung de 400 km și care se extinde până la o lățime de până la 5 km. În 2024, doar 5,4 GW erau considerați finalizați, 2 GW de energie fiind puse în funcțiune prin baza Kubuqi din Trei Defilee, scrie Interesting Engineering.

Deși acest lucru ar putea părea scăzut, estimările sugerează că se așteaptă ca o capacitate instalată de 7 GW să intre în funcțiune anul acesta. Numai baza Trei Defilee din Kubuqi este proiectată să furnizeze 16 GW de producție, cu un mix de instalații solare și eoliene de 8 GW, respectiv 4 GW.

Rows of solar panels transform the Kubuqi Desert, China's seventh-largest desert, into a power hub of sustainable energy, driving desert control and green development in Dalad Banner, Ordos City, north China's Inner Mongolia. Dalad Banner has constructed more than 10… pic.twitter.com/Odyb14lAUz — People's Daily, China (@PDChina) January 8, 2025

Unul dintre cele mai cunoscute elemente ale proiectului este centrala solară Junma, inclusă în complexul Kubuqi, care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness datorită designului său în formă de cal. Instalația generează anual aproximativ 2 miliarde kWh de energie.

Imaginile din satelit arată că, odată cu instalarea acestor panouri, acestea au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de mediu din deșert.

Acum, cercetătorii vor să afle astfel dacă aceste mici îmbunătățiri vor transforma deșertul, în viitor, în ceva mai mult decât o simplă pășune.

Provocarea majoră a proiectului este trimiterea întregii energii generate către orașe aflate la aproximativ 1300 km distanță.

Mai mult decât atât, calul în galop nu este doar un design, ci un semnal al modului în care China progresează spre îndeplinirea obiectivelor sale de securitate energetică, ținând cont în același timp de obiectivele climatice.