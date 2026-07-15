China construiește un oraș-pădure în care 40.000 de copaci vor crește pe clădiri pentru a combate poluarea. Cum va arăta Liuzhou Forest

Proiectul arhitectural pentru Liuzhou Forest City din China. Sursa foto: Stefano Boeri Architetti

China are unele dintre cele mai poluate orașe din lume, iar timp de ani de zile soluțiile clasice – reguli mai stricte privind emisiile, închiderea fabricilor și îmbunătățirea transportului public – au reușit doar să reducă parțial problema. Astfel, arhitectul italian Stefano Boeri a decis să încerce o abordare mult mai radicală: să acopere clădiri întregi și, în cele din urmă, orașe întregi cu arbori, potrivit Times of India.

Cel mai ambițios proiect al biroului său de arhitectură de până acum este Liuzhou Forest City, un cartier planificat în sudul Chinei, unde clădirile de birouri, locuințele, hotelurile, școlile și chiar un spital ar urma să fie acoperite aproape în întregime de vegetație.

Ideea pare desprinsă dintr-un roman SF mai degrabă decât din urbanism, însă își are originea într-un experiment realizat anterior în Italia, care și-a dovedit deja eficiența, iar China încearcă de atunci să îl extindă la o scară mult mai mare.

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Cum a inspirat Pădurea Verticală din Milano planul Chinei pentru un oraș-pădure

Întregul concept își are originea în Bosco Verticale („Pădurea Verticală”), un complex format din două turnuri rezidențiale proiectate de Stefano Boeri la Milano și finalizate în 2014.

Potrivit biroului Stefano Boeri Architetti, cele două clădiri filtrează anual aproximativ 15–17,5 tone de particule de funingine din aer. Acest rezultat l-a convins pe Boeri că același principiu poate fi extins la o scară mult mai mare – un oraș întreg construit după aceeași filozofie.

Liuzhou Forest City aplică acest concept la zeci de clădiri, transformând un experiment arhitectural într-un model complet de planificare urbană.

Unde va fi construit Liuzhou Forest City

Liuzhou Forest City este planificat la marginea de nord a orașului Liuzhou, o localitate cu aproximativ 1,5 milioane de locuitori, situată în regiunea muntoasă Guangxi, din sudul Chinei.

Noul cartier va ocupa aproximativ 175 de hectare de-a lungul râului Liujiang. Amplasamentul a fost ales și pentru că Liuzhou se confruntă deja cu un nivel ridicat de smog, cauzat de dezvoltarea industrială accelerată din zonă.

Planul urbanistic a fost comandat de Biroul de Planificare Urbană al municipalității Liuzhou, iar proiectul prevede conectarea noului cartier la oraș printr-o linie feroviară dedicată vehiculelor electrice.

Câți copaci și câte plante vor acoperi clădirile

Amploarea vegetației planificate este impresionantă.

După finalizare, Liuzhou Forest City ar urma să găzduiască aproximativ 40.000 de copaci și aproape un milion de plante din peste 100 de specii, distribuite pe acoperișuri, balcoane și fațadele clădirilor din întregul cartier.

În loc să trateze vegetația ca pe un simplu element decorativ, proiectul o integrează ca parte esențială a structurii fiecărei clădiri. Cu alte cuvinte, plantele sunt incluse în arhitectură încă din faza de proiectare, nu adăugate ulterior.

Pot copacii de pe clădiri să curețe cu adevărat aerul?

Potrivit estimărilor publicate de Stefano Boeri Architetti, această cantitate de vegetație ar urma să absoarbă anual aproape 10.000 de tone de dioxid de carbon și aproximativ 57 de tone de particule fine poluante, producând în același timp circa 900 de tone de oxigen.

Pe lângă îmbunătățirea calității aerului, stratul dens de vegetație este proiectat să reducă efectul de insulă de căldură urbană, să diminueze zgomotul traficului și să creeze habitate pentru păsări, insecte și alte animale mici care trăiesc în împrejurimi.

Cum intenționează orașul să funcționeze pe baza energiei regenerabile

Liuzhou Forest City nu se rezumă doar la vegetație. Autosuficiența energetică reprezintă un element central al proiectului încă din faza de concepere.

Planul prevede utilizarea energiei geotermale pentru încălzirea și răcirea clădirilor, alături de panouri fotovoltaice instalate pe acoperișuri pentru producerea energiei electrice. Obiectivul este ca întregul cartier să funcționeze independent de sursele convenționale de energie.

Împreună cu rețeaua de transport destinată exclusiv vehiculelor electrice, care îl va conecta la restul orașului, proiectul urmărește crearea unui district complet sustenabil, nu doar a unui grup de clădiri acoperite de plante.

Construiește China și alte orașe-pădure?

Liuzhou este gândit doar ca punctul de plecare.

Stefano Boeri Architetti a propus concepte similare și pentru alte orașe chineze puternic afectate de poluare, inclusiv Shijiazhuang, un oraș care, în anumite perioade, a înregistrat unele dintre cele mai slabe valori ale calității aerului din țară.

Biroul de arhitectură a finalizat, de asemenea, turnuri de tip „pădure verticală” în orașe precum Nanjing, aplicând același concept al clădirilor acoperite de arbori la o scară mai redusă, chiar și acolo unde nu există încă un plan pentru un întreg oraș-pădure.

De ce sunt importante orașele-pădure pentru combaterea poluării din China

În fiecare an, zeci de milioane de oameni se mută din zonele rurale în orașele Chinei în căutarea unui loc de muncă, punând și mai multă presiune asupra calității aerului în centre urbane deja afectate de poluare.

Stefano Boeri a declarat că proiecte precum Liuzhou Forest City încearcă să demonstreze că densitatea urbană și biodiversitatea nu trebuie să fie incompatibile. Ideea este că până și orașele mari, aflate într-o continuă expansiune, pot integra refacerea mediului direct în peisajul lor urban, în loc să o trateze ca pe o măsură secundară.

Indiferent dacă Liuzhou Forest City își va atinge sau nu toate obiectivele ambițioase după finalizare, proiectul reprezintă una dintre cele mai vizibile încercări de până acum de a răspunde crizei poluării din China prin arhitectură, și nu doar prin măsuri de reglementare.