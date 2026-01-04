China susține că un avion militar al său s-a apropiat de o bază aeriană taiwaneză fără să fie detectat. Asta ridică o problemă uriașă

Un avion de vânătoare chinez Chengdu J-20, care doar cu greutate poate fi detectat de radare, ar fi zburat în apropierea unei baze aeriene din Taiwan, în timpul unui exercițiu militar recent. FOTO: Pofimedia Images

Un avion de vânătoare chinez Chengdu J-20, care doar cu greutate poate fi detectat de radare, ar fi zburat în apropierea unei baze aeriene din Taiwan, în timpul unui exercițiu militar recent, arată noi imaguni făcute publice. Filmarea, despre care se spune că ar fi fost realizată în cadrul exercițiilor militare „Justice Mission 2025”, a stârnit dezbateri: a reușit aeronava să se apropie fără să fie detectată sau nu?

Taiwanul nu a reușit să detecteze J-20. Ar fi fost o lovitură de propagandă dacă Taiwanul obținea o fotografie a J-20 cu punctul de țintire ‘sniper’ de pe F-16. S-a întâmplat în zona localității Checheng, în comitatul Pingtung, la extremitatea sudică a Taiwanului”, a scris un analist de apărare pe X.

Deși este greu de confirmat, Armata Populară de Eliberare (PLA) a susținut că unul dintre J-20-urile sale a reușit să zboare aproape de baza aeriană Pingtung din Taiwan. Potrivit unor relatări, incidentul ar fi avut loc marți (30 decembrie), în a doua zi a exercițiului, scrie Interesting Engineering.

Este important de menționat că aceste afirmații nu au fost confirmate de terți, în special în privința unui aspect esențial: dacă J-20 ar fi reușit, măcar, să pătrundă în spațiul aerian taiwanez.

J-20 s-ar fi apropiat de o bază aeriană din Taiwan

Dacă informația se confirmă, un astfel de episod ar fi extrem de îngrijorător pentru forțele de apărare ale Taiwanului, mai ales prin simplul fapt că s-ar fi putut întâmpla. Pe de altă parte, este posibil să fie doar o cacealma a PLA, menită să determine Taiwanul să-și pună sub semnul întrebării nivelul de pregătire defensivă în fața forțelor chineze.

Chiar dacă nu au fost lansate rachete și nu au fost înregistrate victime, presupusa incursiune a J-20 nu va rămâne fără consecințe. Cel mai probabil, Taiwanul va fi nevoit să ia în calcul scenariile cele mai nefavorabile și să investigheze ce s-a întâmplat.

Autoritățile vor dori să afle dacă J-20 a reușit să identifice „zone oarbe” ale radarului din sistemul de apărare aeriană și să adopte măsuri corective. Iar asta va implica, inevitabil, costuri pentru Taiwan.

Pingtung este una dintre bazele aeriene-cheie ale țării. Acolo se află infrastructură critică pentru instruire și pentru operarea misiunilor de zbor ale forțelor aeriene taiwaneze, iar baza reprezintă un pilon al apărării aeriene.

Dacă China poate opera aeronave de acest fel în apropierea acelei zone (chiar și ocazional), timpul de reacție al Taiwanului s-ar reduce într-o criză reală. Din punct de vedere strategic, asta este mai important decât întrebarea dacă acest zbor a fost așa cum se afirmă.

Un joc periculos

Până acum, Taiwanul nu a comentat subiectul, iar oficialii de rang înalt nu au confirmat și nici nu au infirmat afirmațiile Chinei. Probabil este o strategie deliberată, menită să împiedice Beijingul să obțină o victorie de imagine.

Dacă Taipeiul ar nega, unii ar putea interpreta că Taiwanul încearcă să mușamalizeze o breșă a apărării aeriene. Confirmarea incidentului ar însemna, în schimb, validarea propagandei PLA.

Indiferent dacă incursiunea J-20 a avut loc sau nu, episodul are implicații mai largi pentru regiune. În primul rând, ajută la „normalizarea” apropierii PLA de Taiwan și estompează granița dintre comportamentul din timp de pace și cel din timp de război.