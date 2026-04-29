Cofondatorul Google Sergey Brin compară California cu URSS. Lista miliardarilor care au fugit deja de impozitul pe avere

Sergey Brin, cofondatorul Google și fost rezident al Californiei, s-a declarat un adversar înverșunat al unei propuneri de taxare unică, de 5%, aplicată averilor mari din acest stat. Potrivit Forbes, miliardarul a cheltuit deja 57 de milioane de dolari pentru a bloca inițiativa, de teamă că măsura va împinge California pe o cale socialistă similară cu cea a fostei Uniuni Sovietice - țară din care familia sa a fugit pe când el avea doar 6 ani.

Brin, care în ultimii ani a trecut din tabăra susținătorilor cauzelor liberale în cea a președintelui republican Donald Trump, a oferit o declarație rară pentru New York Times: „Am fugit de socialism împreună cu familia mea în 1979 și cunosc bine societatea devastatoare și opresivă pe care acesta a creat-o în Uniunea Sovietică. Nu vreau ca statul California să ajungă în același punct”.

Taxa propusă s-ar aplica rezidenților din California care dețin active de cel puțin 1,1 miliarde de dolari. Această perspectivă a determinat deja un val de plecări în rândul celor mai bogați oameni din stat, inclusiv în cazul lui Brin.

Sindicatul care conduce această campanie a anunțat marți că a strâns aproape 1,6 milioane de semnături de susținere - de două ori mai multe decât cele 875.000 necesare pentru ca măsura să fie inclusă pe buletinele de vot la alegerile din noiembrie. Semnăturile au fost deja trimise autorităților electorale pentru verificare.

Susținătorii inițiativei spun că taxa este necesară pentru a compensa tăierile de fonduri federale pentru sănătate, precizând că aproximativ 90% din încasări ar urma să meargă către serviciile publice de sănătate. Pe de altă parte, opozanții, printre care se numără și guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, avertizează că alungarea miliardarilor din stat va face mai mult rău decât bine economiei și bugetului local.

Ce miliardari au părăsit deja California

Celălalt cofondator Google, Larry Page (avere netă de 281,9 miliarde de dolari), a închis sau a mutat peste 45 de firme din California anul trecut și și-a cumpărat o vilă luxoasă în Miami. Sergey Brin (260,1 miliarde de dolari) a retras din stat 15 firme și a achiziționat proprietăți în Florida și Nevada.

Nici CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg (231,4 miliarde de dolari), nu mai rămâne în stat. Peter Thiel, cofondatorul PayPal (29 miliarde de dolari), a fost printre primii care și-au mutat atât compania, cât și domiciliul, donând ulterior 3 milioane de dolari pentru lupta împotriva taxei. Magnatul creditelor auto Don Hankey (8,2 miliarde de dolari) a numit taxa „ridicolă” înainte de a pleca, iar fostul CEO Uber, Travis Kalanick (3,6 miliarde de dolari), și-a confirmat mutarea luna trecută. Andy Fang, cofondator DoorDash (1,5 miliarde de dolari), și-a anunțat plecarea acum câteva luni, numind propunerea „stupidă”. Fondatorul Oracle, Larry Ellison (217,9 miliarde de dolari), și-a vândut anul trecut conacul din cartierul exclusivist Pacific Heights pentru 45 de milioane de dolari, deși aceea nu mai era reședința sa principală la acea vreme.

Unde se mută miliardarii Californiei

În principal, în Florida. Thiel, Page, Brin și Zuckerberg au cumpărat cu toții case în Florida în ultimii ani, cu prețuri cuprinse între 18 și 170 de milioane de dolari. Ellison locuiește acum pe o proprietate de 173 de milioane de dolari în Palm Beach, la doar câțiva kilometri de clubul Mar-a-Lago al lui Donald Trump.

Un raport anual privind bogăția, publicat joi de Knight Frank, a subliniat schimbările fără precedent pe piața imobiliară de lux: prețurile din Miami au crescut cu 67% în ultimii cinci ani, în timp ce în Palm Beach prețurile imobilelor de lux au explodat cu 90,5% în aceeași perioadă. Don Hankey s-a mutat la Las Vegas, iar Travis Kalanick a ales Texasul.

Principalii critici

Există și miliardari care critică dur taxa, dar care nu au anunțat încă planuri de plecare. Brendan Foody, cofondatorul Mercor (2,2 miliarde de dolari), a numit părți din propunere „nebunești”, dar a precizat că trebuie să rămână în California deoarece toți angajații săi și majoritatea clienților sunt în San Francisco.

Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn (2,6 miliarde de dolari), a descris inițiativa ca fiind „prost concepută” și „groaznică” pentru inovație, dar nu a indicat o plecare iminentă. Dario Amodei, cofondator Anthropic (7 miliarde de dolari), a avut o opinie similară, iar Vinod Khosla (13,2 miliarde de dolari) a numit taxa „foarte proastă”, dar a adăugat că „nu are planuri să părăsească statul”.

La polul opus se află Jensen Huang, CEO-ul Nvidia și al șaptelea cel mai bogat om din lume (180 de miliarde de dolari). Acesta a declarat că este „perfect de acord” cu taxa propusă.