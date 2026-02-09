Unde fug miliardarii când fug. Ultrabogații au dat California pentru Nevada, iar piața luxului de acolo s-a schimbat radical

Miliardarii care au fugit din California de teama taxelor pe avere încep să se stabilească la un stat distanță, în Nevada. FOTO: Getty Images

Miliardarii care au fugit din California de teama taxelor pe avere încep să se stabilească la un stat distanță, în Nevada, scrie Business Insider. Nevada, cu avantajele sale fiscale generoase, îi primește pe ultrabogați cu brațele deschise, iar venirea lor schimbă rapid piața de lux a statului.

Cea mai scumpă vânzare de apartament din zona Las Vegas s-a încheiat la începutul lunii ianuarie, pentru 21 de milioane de dolari. Dacă tranzacția s-ar fi încheiat cu o săptămână mai devreme, cumpărătorul ar fi putut economisi câteva milioane de dolari.

„El căuta de ceva timp și, în ultimul moment, a apărut o mică problemă”, a declarat agentul imobiliar Ivan Sher pentru Business Insider. „El” este miliardarul Don Hankey, președintele Hankey Group și californian din naștere, cu o avere estimată la 8,2 miliarde de dolari.

Hankey este unul dintre californienii care au decis să părăsească statul din cauza taxei propuse pentru miliardari, un proiect care ar impune rezidenților din California cu o avere de peste 1 miliard de dolari o taxă unică, echivalentă cu 5% din active. Pentru cineva ca Hankey, asta ar însemna aproximativ 410 milioane de dolari. „Am avut sentimentul că nu mai sunt dorit”, a spus Hankey publicației Forbes, explicând de ce a ales să plece din California.

Pentru ultrabogații gata să renunțe la California, dar care vor să rămână pe Coasta de Vest, Nevada oferă un compromis convenabil. Cu facilități fiscale asemănătoare celor din Florida, fără impozit pe venit și cu taxe pe proprietate relativ reduse, statul începe să devină, treptat, un nou pol de atracție pentru cei foarte bogați.

Piața de lux din Nevada este în plină expansiune

Sher, care a reprezentat tranzacția penthouse-ului de 21 de milioane de dolari, spune că, deși piața imobiliară de lux din Las Vegas era deja în expansiune, veștile venite din California au accelerat și mai mult ritmul.

„Dacă m-ar întreba cineva ce procent dintre cumpărătorii mei sunt din California, aș spune probabil cam 25%, iar în primii ani de după COVID cifra era mai aproape de 80%”, a spus Sher. „De îndată ce a fost propusă taxa pentru miliardari, exodul a început din nou, dar la un nivel mult mai sus.”

Zona metropolitană Las Vegas avea aproximativ 331 de gospodării de milionari în 2019, potrivit datelor RentCafe. În 2023, numărul a crescut cu 166%, ajungând la 879 de gospodării.

Natalia Harris vinde proprietăți ultra-premium în zona Las Vegas de cinci ani și spune că în această perioadă s-a schimbat inclusiv pragul care definește „ultra-luxul” în Nevada. „Pe atunci, o casă de 10 milioane de dolari era un ‘Wow’ pentru Vegas, era vârful de preț”, a declarat Harris pentru Business Insider. „Acum avem trei proprietăți noi, scoase la vânzare săptămâna trecută, toate între 11 și 20 de milioane de dolari.”

Zain Aziz, fondatorul companiei de tehnologie Atom și unul dintre clienții cu averi mari ai Nataliei Harris, s-a mutat în suburbia Henderson (din zona Las Vegas) în 2025. „Nu vrei să fii pedepsit atunci când îți merge bine și creezi locuri de muncă”, a spus Aziz. „Cred că Las Vegas a ajuns, tot mai mult, să fie sinonimă cu ceea ce era cândva California, un loc cu spirit liber și cu ideea ‘Vino și fă imposibilul posibil’.”

Aziz nu este singurul care își mută activele în altă parte. Cofondatorul Google, Sergey Brin, ar fi plătit recent 42 de milioane de dolari pentru o casă pe malul lacului Tahoe, pe partea din Nevada, potrivit Bloomberg. Larry Page, celălalt cofondator Google, a căutat un refugiu fiscal pe Coasta de Est, cumpărând două proprietăți în valoare totală de aproximativ 173 de milioane de dolari în sudul Floridei.

Miliardarul Larry Ellison, care deține locuințe în toată țara și în lume, a cumpărat mai multe proprietăți aproape de granița California–Nevada. Recent și-a vândut casa din San Francisco pentru 45 de milioane de dolari, cea mai mare tranzacție din zonă în 2025, potrivit publicației San Francisco Standard.

Și-a pierdut California strălucirea?

Pentru californienii care nu sunt pregătiți să renunțe complet la vremea însorită și la plajele spectaculoase, Las Vegas este la mai puțin de două ore de zbor de Los Angeles sau San Francisco.

Ajută și faptul că unele zone din Nevada pot oferi un aer familiar. Harris a descris cartierul MacDonald Highlands, aflat la aproximativ 15 minute de Las Vegas Strip, drept „Hollywood din Vegas”, cu priveliști spectaculoase spre munți și o panoramă strălucitoare a orașului.

Aziz vede schimbările din Nevada ca noi oportunități. „Va deveni nucleul celor mai bogați”, a spus el.