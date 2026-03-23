Compania aeriană europeană care oferă 14.000 de lire însoțitorilor de zbor pentru a-și da demisia

Oferta este valabilă pentru aproximativ 4.000 de însoțitori de bord. Foto: Getty Images

O companie aeriană europeană le oferă însoțitorilor de zbor peste 14.000 de lire pentru a pleca voluntar, în încercarea de a reduce surplusul de personal, după ce operează mai puține zboruri decât planificase, potrivit The Independent.

Compania elvețiană Swiss Air Lines le-a propus angajaților două variante: fie să își încheie contractul, fie să ia o pauză temporară de la muncă. Cei care aleg să plece până pe 30 aprilie primesc o sumă unică de aproximativ 15.000 de franci elvețieni (circa 14.249 de lire), ajustată în funcție de perioada lucrată.

Oferta este valabilă pentru aproximativ 4.000 de însoțitori de bord din baza Zurich.

În același timp, angajații care lucrează de cel puțin șase ani pot opta pentru o pauză de minimum un an, cu garanția că își vor putea relua locul de muncă ulterior. Pentru această variantă, compania oferă, de asemenea, compensații financiare.

Reprezentanții companiei spun că astfel de opțiuni există deja de mai mult timp: concedii fără plată, program redus sau perioade libere luate pe termen scurt. Mulți angajați au apelat la ele atunci când s-au potrivit situației lor personale.

Deocamdată nu sunt planificate concedieri forțate, însă acestea rămân o variantă de ultimă instanță dacă măsurile voluntare nu dau rezultate.

Problema a apărut din cauza unor dificultăți tehnice la motoare și a lipsei de piloți, ceea ce a dus la reducerea numărului de zboruri. În unele luni, compania estimează că are până la 300 de însoțitori de bord în plus față de necesar.

Situația ar urma să se stabilizeze treptat, iar echilibrul ar putea fi atins până la începutul anului 2027. Pentru moment, este prea devreme să se știe câți angajați vor accepta oferta de plecare.