Concertul lui Robbie Williams la Istanbul a fost anulat înaintea comemorării atacurilor Hamas: "Afară cu sionistul din Turcia"

1 minut de citit Publicat la 19:12 05 Oct 2025 Modificat la 19:12 05 Oct 2025

Concertul lui Robbie Williams la Istanbul a fost anulat din motive de securitate, potrivit autorităților turce. Foto: Hepta

Autoritățile turce au anulat un concert al muzicianului britanic Robbie Williams, ce urma să aibă loc pe 7 octombrie la Istanbul, notează Agerpres, care citează AFP.

O sursă din cadrul biroului guvernatorului metropolei turce a spus că decizia de a anula concertul a fost luată "din motive de securitate".

Evenimentul era programat în ziua în care se împlinesc doi ani de la atacul Hamas în sudul Israelului.

Soldat cu 1.200 de morți și cu răpirea a peste 200 de ostatici, atacul a determinat statul evreu să declanșeze o operațiune de eradicare a grupării militante palestiniene.

Cei doi ani de război au transformat Fâșia Gaza în ruine și au provocat moartea a zeci de mii de palestinieni, potrivit autorităților locale, determinând o comisie a ONU să conchidă că Israelul a comis genocid în enclava palestiniană.

Operațiunea militară israeliană a dus, de asemenea, la ample condamnări internaționale, a motivat mai multe puteri occidentale, inclusiv Marea Britanie și Franța, să recunoască statul palestinian și l-a determinat pe președintele SUA, Donald Trump, să preseze părțile în conflict să discute un plan de pace în 20 de puncte.

Organizație turcă: "Afară cu sionistul Robbie Williams"

La Istanbul, firma organizatoare a anunţat că reprezentația lui Robbie Williams a fost anulată "în conformitate cu decizia luată de biroul guvernatorului Istanbulului", contravaloarea biletelor urmând să fie restituită "în curând" pe platforma pe care au fost achiziționate.

Vedeta britanică, în vârstă de 51 de ani, a avut concerte în Israel în 2015 și 2023 în pofida apelurilor la boicot lansate de militanți pro-palestinieni.

Mai multe organizații, între care "Platforma de solidaritate islamică", le-au cerut autorităților turce să anuleze concertul din 7 octombrie.

Înaintea deciziei de anulare a concertului, organizația citată pregătise manifestații de protest sub sloganul "Robbie Williams sionist, pleacă din Turcia!".

"Sunt extrem de dezamăgit că nu voi putea cânta la Istanbul săptămâna viitoare", a reacționat artistul pe contul său de Instagram.

"Autoritățile municipale au anulat spectacolul în interesul siguranței publice. Ultimul lucru pe care mi-l doresc este să pun în pericol securitatea fanilor mei. Securitatea lor este pe primul loc", a adăugat el.

Agerpres amintește că, în septembrie, autoritățile turce au interzis un concert la Istanbul al cântărețului francez Enrico Macias, după apeluri la proteste împotriva opiniilor pro-israeliene ale acestuia.