„Cosmeticorexia”. Italia investighează Sephora și Benefit pentru marketing agresiv adresat fetelor sub 10 ani

Autoritățile de reglementare din Italia investighează Sephora și Benefit Cosmetics pentru aparenta utilizare a unor „strategii de marketing ascuns” în vederea vânzării de produse cosmetice fetelor tinere, care ar putea alimenta o obsesie nesănătoasă pentru îngrijirea pielii, cunoscută drept „cosmeticorexie”, scrie The Guardian.

Autoritatea Italiană pentru Concurență a declarat că analizează promoțiile pentru produse de îngrijire a pielii, precum măști de față, seruri și creme anti-îmbătrânire, care, în unele cazuri, păreau să vizeze fete sub 10 ani.

„Aceste practici sunt legate de problema mai amplă a «cosmeticorexiei» - o obsesie pentru îngrijirea pielii în rândul minorilor”, a precizat autoritatea.

Brandurile de cosmetice, ambele deținute de grupul francez de lux LVMH, par să fi adoptat o „strategie de marketing deosebit de insidioasă”, a adăugat instituția. Aceasta a implicat utilizarea unor „micro-influenceri foarte tineri, care încurajează achiziționarea compulsivă de produse cosmetice în rândul tinerilor, un grup deosebit de vulnerabil”.

Tendința a generat o reacție negativă din partea dermatologilor, care susțin că copiii nu au nevoie de produse cosmetice și că această focalizare timpurie pe aspect poate genera anxietate legată de modul în care le arată pielea. Pielea copiilor este mai sensibilă, iar expunerea la substanțe chimice inutile crește riscul de iritații și sensibilizare ulterioară, avertizează aceștia.

Cosmeticorexia se referă la o obsesie pentru obținerea unei pieli „impecabile”, care poate duce la utilizarea excesivă, inadecvată vârstei sau compulsivă a produselor cosmetice.

„Investigațiile au fost deschise pe fondul preocupărilor că informații importante – precum avertismente și precauții pentru produsele cosmetice care nu sunt destinate sau testate pe minori – ar fi putut fi omise sau prezentate într-un mod înșelător”, a precizat autoritatea de reglementare.

Deși vânzarea unor astfel de produse către clienți minori nu este ilegală, autoritatea a subliniat că „utilizarea frecventă și combinată a unei game largi de produse cosmetice de către minori, fără o conștientizare adecvată, poate fi dăunătoare sănătății lor”.

LVMH a declarat că atât compania, cât și Sephora și Benefit „vor coopera pe deplin cu autoritățile”, dar a refuzat să facă alte comentarii. „Toate companiile își reafirmă respectarea strictă a reglementărilor italiene aplicabile”, a adăugat grupul.