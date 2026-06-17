Cristi, un român din Italia, a murit după ce și-a salvat fratele de la înec. Avea un bebeluș de doar câteva luni

Trupul lui Cristi a fost găsit cu ajutorul unor pescari aflați în apropiere. Foto: GoFoundMe / Angela Suricov

O tragedie petrecută în Italia a îndoliat o familie de români. Cristi Vede, un tânăr în vârstă de 27 de ani, și-a pierdut viața după ce a intervenit pentru a-și salva fratele aflat în pericol în apele râului Oglio, în localitatea Roccafranca, potrivit Brescia Today.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă după-amiază, când mai mulți prieteni se aflau pe malul râului pentru a petrece câteva ore de relaxare. La un moment dat, fratele lui Cristi a intrat în apă și a început să aibă probleme din cauza curenților puternici.

Văzând că acesta este în pericol, mai multe persoane au sărit să-l ajute, printre ele aflându-se și Cristi. Intervenția lor a avut succes, iar bărbatul aflat în dificultate a fost adus în siguranță la mal.

Din nefericire, în timp ce operațiunea de salvare se încheia, Cristi a fost surprins de curent și tras spre o zonă mai adâncă a râului. Tânărul a dispărut sub apă și nu a mai reușit să iasă la suprafață.

Recuperat prea târziu din apă

Potrivit presei locale, trupul lui Cristi a fost găsit cu ajutorul unor pescari aflați în apropiere. Salvatorii au încercat să îl resusciteze imediat după aducerea la mal, însă toate eforturile au fost în zadar.

Autoritățile judiciare au autorizat deja înmormântarea, iar familia a decis ca tânărul să fie dus în România, țara sa natală, pentru a fi condus pe ultimul drum.

Lasă în urmă o soție și un copil foarte mic

Cristi Vede era originar din Tecuci și locuia de mai mult timp în provincia Brescia. Era căsătorit și devenise recent tatăl unui băiețel de doar câteva luni.

În aceeași zonă locuiau și mama, dar și unchiul său. Cei care l-au cunoscut spun că era un om muncitor și responsabil. Lucra ca electrician pentru o firmă din regiune și era apreciat de colegi pentru seriozitatea sa.