Cum a fost convins un urs să coboare de pe un stâlp de electricitate. Filmarea s-a viralizat pe rețelele sociale

Un urs s-a urcat în vârful unui stâlp de electricitate în comitatul Cochise, Arizona, și era în pericol de electrocutare. Un electrician l-a convins să coboare, după cum arată filmările devenite virale pe reţelele sociale.
Werner J. Neubauer a spus că a primit un apel despre un urs aflat în pericol de electrocutare după ce s-a urcat în vârful unui stâlp de electricitate, relatează Sky News.
„Am întrerupt alimentarea cu energie electrică a echipamentului și am lucrat cu un stâlp din fibră de sticlă pentru a-l da jos. Soția mea, Tina, a filmat incidentul cu telefonul”, a declarat Neubauer pentru Storyful.
Salvatorul a urcat pe stâlp şi a folosit un baston din fibră de sticlă de 2 m pentru a încerca să împingă ursul și să-l forțeze să coboare.
Când asta a eșuat, a încercat chiar să vorbească cu el. „Cred că i-am spus că îl voi ajuta să coboare de pe stâlp”, a spus Neubauer. „Știu că nu m-a putut înțelege. Dar i-a atras atenția.” D
upă ce a apucat și a mușcat bățul de câteva ori, ursul a coborât în cele din urmă și a fugit în deșert. Potrivit domnului Neubauer, ursul părea nevătămat, iar pana de curent a durat doar aproximativ 15 minute.