Cum a reușit o femeie cu 8 clase să se angajeze ca medic într-un spital din Italia

Femeia a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru fals în declarații, practicarea neautorizată a medicinei și fraudă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie în vârstă de 57 de ani din Italia a fost condamnată la 3 ani de închisoare şi la plata unei amenzi de 15.000 de euro pentru că, deşi deţinea doar o diplomă de gimnaziu, a practicat medicina la camera de gardă din Bordighera, regiunea Liguria. De asemenea, trebuie să plătească aproape 30.000 de euro daune părților civile: Autoritatea Sanitară Locală Imperia, Asociația Medicală din Milano și Cura Medica, agenția care furnizează medici contractuali și care o recrutase pentru a lucra la spitalul din Liguria.

Totul a început în 2023, când femeia s-a înregistrat pe platforma web Indeed, prezentându-se ca medic specialist în medicină internă, relatează La Repubblica. Prin intermediul site-ului, a reușit să obțină o serie de interviuri video cu administratorul companiei Cura Medica. „Sunt expertă în geriatrie, am ocupat funcția de director medical la un cămin de bătrâni din Recco și, în prezent, lucrez la o închisoare din Torino”, a susținut femeia în vârstă de 57 de ani. Ulterior a trimis prin e-mail declarații pe proprie răspundere în care detalia calificările sale: diplomă de medic de la Universitatea din Milano-Bicocca (1991), specializare în Medicină Internă (1997) și înregistrare la Asociația Medicală din Milano (număr de licență 22305). Apoi a semnat un acord de colaborare cu respectiva companie.

Astfel s-a prezentat la spitalul din Bordighera în calitate de medic, iar în perioada în care a muncit în spital a încasat o sumă în valoare totală de 10.300 de euro, îngrijind aproximativ 160 de pacienți și eliberând tot atâtea rapoarte medicale. Femeia condamnată pentru fals în declarații, practicarea neautorizată a medicinei și fraudă se află deja în închisoare în urma unei alte condamnări de patru ani și trei luni. În timp ce era tutore legal numit de instanță pentru un cuplu de vârstnici, aceasta şi-a însușit pensia lor fără a plăti măcar taxele de la azilul de bătrâni. În plus, s-a prezentat ca fiind „căsătorită cu un membru al unității DIGOS a poliției și fiica unui magistrat din Torino”.