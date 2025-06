Cum au cucerit păpuşile Labubu lumea. Acțiunile Pop Mart au crescut cu peste 500% doar în ultimul an.

Pentru un necunoscător, unele păpuși pot părea identice, dar pentru fani diferențele sunt clare. Foto: Captură X

Fie că le consideri drăguțe, ciudate sau chiar urâte, este foarte probabil să fi auzit de păpușile blănoase care au devenit un fenomen global – Labubu. Născută ca un "monstru", această creatură cu aspect de elf, creată de producătorul chinez de jucării Pop Mart, s-a transformat într-o achiziție virală. Vedete precum Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian sau Lisa din trupa Blackpink și-au declarat public afinitatea pentru ea. Dar și oamenii obișnuiți au devenit obsedați – de la Shanghai la Londra, unde cozile pentru a prinde o păpușă au generat adevărate frenezii, uneori chiar conflicte fizice, scrie BBC News.

"E o satisfacție uriașă să reușești să obții una, mai ales în mijlocul unei asemenea competiții", spune Fiona Zhang, o pasionată a păpușilor.

Fascinația globală pentru Labubu a contribuit decisiv la aproape triplarea profiturilor Pop Mart în ultimul an – și, potrivit unora, chiar a revitalizat imaginea Chinei pe scena culturală globală, afectată anterior de pandemie și tensiuni geopolitice. Păpuşile au devenit atât de virale, încât autoritățile chineze au interzis băncilor să atragă clienții cu păpuși Labubu. Decizia a venit după ce Ping An Bank, cu sediul în Shenzhen, a lansat o promoție prin care oferea păpuși Labubu de la Pop Mart în mai multe orașe clienților noi care depun cel puțin 50.000 de yuani timp de trei luni (puţin peste 6.000 de euro).

Ce este, mai exact, Labubu

Este o întrebare care încă îi pune pe gânduri pe mulți – și chiar și cei care știu răspunsul nu pot explica pe deplin amploarea fenomenului. Labubu este atât un personaj fictiv, cât și un brand în sine. Numele nu are o semnificație anume, fiind asociat cu seria de jucării "Monsters", creată de artistul din Hong Kong, Kasing Lung.

Cu fețe din vinil atașate unor corpuri de pluș, păpușile au un aspect distinctiv: urechi ascuțite, ochi mari și un zâmbet larg, care arată fix nouă dinți. Reacțiile din online sunt împărțite – unii le consideră adorabile, alții le găsesc pur și simplu bizare.

Potrivit descrierii oficiale de pe site-ul Pop Mart, Labubu este "bun la inimă și dorește mereu să ajute, deși adesea face, din greșeală, exact opusul".

Labubu a apărut în diverse ediții ale seriei "Monsters", precum "Big into Energy", "Have a Seat", "Exciting Macaron" sau "Fall in Wild". De asemenea, universul Labubu include alte personaje populare: liderul de trib Zimomo, iubitul acesteia Tycoco și prietena Mokoko – fiecare având propriile versiuni de păpuși.

Pentru un necunoscător, unele păpuși pot părea identice, dar pentru fani diferențele sunt clare, iar popularitatea Labubu a propulsat și celelalte personaje din univers.

Cine produce și vinde Labubu

O mare parte din succesul Pop Mart se leagă de conceptul de "cutii oarbe" – cumpărătorii nu știu ce păpușă primesc până nu deschid ambalajul. În 2019, compania a semnat un parteneriat cu Kasing Lung pentru drepturile asupra Labubu.

Pop Mart a fost fondat în 2010 de antreprenorul Wang Ning ca un magazin de articole diverse, asemănător cu o prăvălie "de un dolar". Când cutiile oarbe au devenit populare, compania a lansat în 2016 prima serie cu păpușile Molly, create de Kenny Wong din Hong Kong.

Totuși, vânzările explozive ale păpușilor Labubu au fost cele care au propulsat Pop Mart în topul companiilor de jucării, culminând cu listarea pe Bursa din Hong Kong în decembrie 2020. Acțiunile au crescut cu peste 500% doar în ultimul an.

Astăzi, Pop Mart este un jucător major în retail. Are peste 2.000 de automate de vânzare, sau "roboshop-uri", la nivel global. Labubu poate fi achiziționat din magazine fizice sau online în peste 30 de țări, inclusiv SUA, Mrea Britanie, Australia și Singapore. Totuși, multe puncte de vânzare și-au întrerupt temporar stocurile din cauza cererii uriașe. În 2024, vânzările din afara Chinei au generat aproape 40% din veniturile totale ale companiei.

Păpuşile contrafăcute nu au întârziat să apară: autoritățile vamale chineze au anunțat recent că au confiscat peste 70.000 de păpuși Labubu falsificate.

Cum a cucerit Labubu lumea

Inițial, popularitatea păpușilor Labubu s-a limitat la China. Potrivit lui Ashley Dudarenok, fondatoarea firmei de cercetare ChoZan, succesul lor a început la finalul anului 2022, pe măsură ce China ieșea din pandemie.

"După pandemie, mulți căutau o evadare emoțională... iar Labubu era exact personajul perfect – fermecător, dar haotic. Era simbolul anti-perfecționismului", explică ea.

Într-o piață online extrem de competitivă cum e cea chineză, puține trenduri ajung dincolo de granițe. Labubu a fost una dintre excepții – faima sa s-a extins rapid în Asia de Sud-Est.

Fiona, stabilită în Canada, spune că a aflat despre Labubu de la prieteni filipinezi în 2023 şi a început să le cumpere imediat

"Mi se par drăguți, dar faptul că sunt tot mai populari îi face și mai irezistibili. Cu cât e mai dorit, cu atât îl vreau mai mult. Soțul meu nu înțelege de ce o femeie de 30 de ani e atât de obsedată de o păpușă... și de ce mă interesează atât de mult culoarea", a spus ea.

Fiona adaugă că prețul e un factor important: majoritatea păpușilor costă între 25 și 70 de dolari canadieni (16 - 44 de euro) – "un preț rezonabil" spune ea.

"E cam cât un accesoriu pentru geantă, deci accesibil pentru majoritatea cunoscuților mei", a adăugat ea.

Popularitatea a explodat în aprilie 2024, după ce vedeta K-pop Lisa (Blackpink), originară din Thailanda, a postat imagini cu păpușile pe Instagram. A urmat Rihanna, care a fost surprinsă cu un Labubu agățat de geanta ei Louis Vuitton în februarie. În aprilie, Kim Kardashian și-a prezentat colecția de 10 păpuși, iar în mai, David Beckham a postat o fotografie cu o păpușă oferită fiicei sale.

De atunci, Labubu a devenit omniprezent – atât în mediul online, cât și în viața reală, la birou, în oraș sau între prieteni.

Ce se află în spatele acestei obsesii

Așa cum se întâmplă cu majoritatea trendurilor virale, succesul Labubu e un amestec de moment, estetică și haosul previzibil al internetului.

Beijingul, însă, pare încântat. Agenția oficială de presă Xinhua a numit Labubu "o dovadă a creativității, calității și culturii chineze – exprimată într-un limbaj pe care lumea îl înțelege. Un simbol al Chinei cool".

Printre alte exemple de succes cultural chinezesc se numără jocul video Black Myth: Wukong sau filmul de animație Nezha.

Pentru analiști, Labubu e un alt exemplu că firmele chineze – de la producători de vehicule electrice la dezvoltatori AI sau retaileri – se impun internațional, în ciuda tensiunilor politice.

"BYD, DeepSeek, și acum Labubu – toate au un punct comun. Sunt atât de bune, încât oamenilor nu le pasă că vin din China. Nu pot fi ignorate", spune Chris Pereira, CEO al firmei de consultanță iMpact.

Între timp, păpușa Labubu continuă să câștige fani pe rețelele sociale. Milioane de persoane urmăresc clipuri în care alți utilizatori își deschid cutiile oarbe. Unul dintre cele mai virale videoclipuri, din decembrie, arată angajați ai securității aeroportuare din SUA adunați în jurul unei cutii Labubu nedeschisă a unui călător, curioși să afle ce păpușă se ascunde înăuntru.

"Elementul surpriză este o mare parte din farmecul acestor păpuși", spune Desmond Tan, un colecționar experimentat, în timp ce se plimbă printr-un magazin Pop Mart din Singapore, scuturând cu entuziasm cutiile opace înainte de a alege una. O scenă frecvent întâlnită în magazinele Pop Mart.

Desmond este pasionat de personajele "vânătoare" – ediții rare din diferitele colecții Pop Mart, inclusiv Labubu. Spune că, în medie, reușește să găsească un astfel de exemplar la fiecare zece cutii cumpărate. O rată excelentă, afirmă el, în comparație cu probabilitatea obișnuită: una la 100.

"Să reușești să identifici următorul model dorit doar după greutate sau formă... e incredibil de satisfăcător. Dacă nimeresc din prima sau a doua încercare, sunt în al nouălea cer", a explicat Desmond.