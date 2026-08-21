Cum se face identificarea soldaților germani descoperiți lângă motocicleta din Dunăre. Vor fi îngropați la toamnă, lângă Budapesta

Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată. Sursa foto: Institutul de Istorie Militară din Ungaria via Facebook

Experții germani încearcă să-i identifice pe cei doi soldați germani, ale căror trupuri au fost descoperite lângă o motocicletă din Al Doilea Război Mondial, în albia secată a Dunării, lângă clădirea Parlamentului din Budapesta. Simpla prezență a unei plăcuțe de identificare nu duce însă automat la identificarea militarului, informează Euronews.

Nivelul scăzut al Dunării a scos la lumină la Budapesta, la începutul lunii, o motocicletă din Al Doilea Război Mondial. Dar cazul a devenit o senzație internațională la câteva zile după descoperire, când s-a dezvăluit că sub motocicletă erau rămășițele a doi soldați germani. Anchetatorii au deja primele indicii despre identitatea lor.

Trupurile au fost găsite lângă o motocicletă DKW NZ 350-1, iar plăcuțele de identificare recuperate arată că unul dintre soldați a servit în Wehrmacht, iar celălalt, probabil, în Waffen-SS. Anchetatorii încearcă acum să stabilească identitatea celor doi și împrejurările în care au murit.

Timp de decenii, soarta acestor doi militari a rămas necunoscută. Prezența plăcuțelor de identificare asupra lor arată că aceștia au fost delarați, cel mai probabil, dispăruți.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, plăcuța de identificare a unui soldat german decedat era ruptă în două: o jumătate rămânea asupra trupului, iar cealaltă era trimisă Biroului de Informații al Wehrmachtului din Berlin, astfel încât decesul să poată fi înregistrat, iar rudele să fie informate.

Întrucât ambele plăcuțe de identificare recuperate din Dunăre erau încă întregi, acest lucru sugerează că familiile celor doi bărbați probabil au așteptat în zadar o notificare oficială.

Experții germani din cadrul Comisiei Germane a Cimitirelor de Război (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorg - VDK) au explicat însă pentru Euronews că simpla prezență a unei astfel de plăcuțe de identificare nu duce automat la stabilirea identității militarului.

Diferența dintre o plăcuță de identificare descoperită în zona pieptului unui militar, față de una descoperită în zona șoldului

Astfel, locul în care acea plăcuță a fost găsită devine un important indiciu.

„Dacă o plăcuță de identificare e descoperită la nivelul pieptului, atunci probabil că ea aparține și militarului decedat, pentru că acesta o avea atârnată la gât”, a spus Diane Tempel-Bornett, expertă în cadrul VDK.

„Dacă plăcuța se află la nivelul șoldului, înseamnă că, cel mai probabil, ea se afla într-unul din buzunarele de la pantaloni ale militarului, ceea ce înseamnă că militarul căra deja plăcuța unui alt camarad ucis”.

Experții germani ai VDK lucrează acum împreună cu colegii lor maghiar în încercarea de a indentifica cei doi militari germani. Rămășițele acestora urmează a fi îngropate în octombrie în cimitirul de război Budaros, aflat la marginea Budapestei.

Deși o plăcuță de identificare aparținea unui militar al Wermachtului, în timp ce a doua unui membru al unei unități Waffen-SS, anchetatorii trebuie să stabilească exact dacă aceste plăcuțe chiar aparțin celor doi militari.

Orice identificare preliminară făcută de experții VKD trebuie apoi confirmată oficial de Arhivele Federale Germane.

Localizarea și identificarea militarilor dispăruți în al Doilea Război Mondial e un proces departe de a fi încheiat: Doar pe teritoriul fostei URSS, există două milioane de militari dați dispăruți.

La mai bine de 80 de ani de la moartea lor, cei doi militari germani descoperiți în Dunăre urmează a fi, în sfârșit, îngropați. Sub o cruce pe care ar putea fi scrise chiar numele lor reale.