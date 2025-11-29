„Da, este iute”. China a inventat o limbă artificială care poate „gusta” ardeii iuți

1 minut de citit Publicat la 21:48 29 Noi 2025 Modificat la 21:48 29 Noi 2025

O echipă de oameni de ştiinţă din China a creat o „limbă artificială” capabilă să detecteze cu precizie intensitatea iuţelii și chiar să spună: „Da, este iute!”, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Dispozitivul, supranumit „chili-metrul”, este un gel care măsoară rapid și exact gradul de iuțeală, eliminând nevoia degustătorilor umani de a suporta senzația de arsură. Tehnologia are potenţialul de a schimba modul în care se face controlul calităţii în industria alimentară.

Cercetătorii de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din China de Est (ECUST) au pornit de la ideea că laptele reduce usturimea provocată de ardeii iuţi. Au combinat lapte praf, acid acrilic şi clorură de colină, obținând un gel moale și flexibil care funcţionează ca o limbă bionică.

Mecanismul reproduce procesul întâlnit în realitate, în care proteinele din lapte se leagă de capsaicină – compusul responsabil pentru iuţeală – reducând senzaţia de arsură. „Potrivit unui studiu publicat în ACS Sensors”, acelaşi lucru se întâmplă și în gel: capsaicina se prinde de proteinele din lapte, formând aglomerări care blochează circulaţia clorurilor şi a ionilor de hidrogen. Scăderea curentului electric devine astfel un indicator precis al nivelului de iuţeală.

Pentru a testa sistemul, echipa a „gustat” opt tipuri de chili, construind o scară de intensitate de la 0 (deloc iute) la 70 (extrem de iute). Rezultatele au fost comparate cu evaluările realizate de degustători profesioniști, iar clasamentul furnizat de limba artificială a fost în concordanţă cu cel al specialiştilor degustători, confirmând acuratețea dispozitivului.

Cercetătorii spun că această tehnologie ar putea deschide calea către aplicații mult mai complexe. „Această invenţie ar putea crea 'o platformă puternică pentru aplicaţii viitoare care implică roboţi umanoizi mobili şi dispozitive portabile de monitorizare a gustului iute'”, au afirmat autorii studiului.