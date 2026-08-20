De la Colosseum la rafting pe Tibru. Cum fug turiștii din Roma de caniculă și aglomerație: „Este o experienţă deosebită”

Bărcile pneumatice pleacă din apropierea istoricei Piazza del Popolo şi trec apoi prin faţa unora dintre cele mai fotografiate monumente ale oraşului / foto: Profimedia Images

Ca să scape de caniculă şi de cozile interminabile din faţa monumentelor antice, turiştii din Roma pot practica rafting pe apele Tibrului, râul care a avut un rol important în istoria Orașului Etern, informează AFP, citată de Agerpres.

O alternativă revigorantă la circuitele tradiţionale, o plimbare pe Tibru - râu care a fost mult timp artera vitală a oraşului antic - oferă o perspectivă inedită asupra capitalei italiene, departe de mulţimea compactă care se îngrămădeşte în jurul Colosseumului sau a Fontana di Trevi într-o căldură umedă şi sufocantă.

Bărcile pneumatice pleacă din apropierea istoricei Piazza del Popolo şi trec apoi prin faţa unora dintre cele mai fotografiate monumente ale oraşului, de la castelul Sant'Angelo - un impozant mausoleu al împăratului Hadrian - la Bazilica Sfântul Petru.

La capătul a circa două ore, traseul se încheie într-un fost port roman din cartierul Trastevere, denumire care înseamnă literal ''de cealaltă parte a Tibrului''.

''Este chiar plăcut să descoperi Roma dintr-un alt unghi. Este o experienţă deosebită în comparaţie cu ceea ce se poate vedea mergând pe jos'', a declarat pentru AFP Manuel Frank, un turist german de 19 ani care, asemenea celorlalţi participanţi, şi-a pus o vestă de salvare şi o casă înainte de a-şi lua în primire vâsla.

Ghidul său, Giuseppe Battaglia, de 37 de ani, explică cum că această excursie, care costă 40 de euro, le permite turiştilor să descopere oraşul dintr-un alt unghi, urmând ''aproximativ acelaşi traseu ca cel al romanilor înainte de a pleca să cucerească'' lumea.

În Roma antică, dar şi în secolele care au urmat, al treilea cel mai mare râu din Italia avea un rol important în transportul apei şi al hranei către capitala imperiului.

''De obicei ne gândim la drumuri, maşini şi motociclete, dar Roma ne oferă şi posibilitatea de a ne plimba pe râu'', a declarat ghidul.

După ce bărcile ajung la pitoreasca Isola Tiberina, curentul devine mai puternic şi formează mici căderi de apă, stropind pasagerii în timp ce trec pe sub unele dintre cele mai vechi poduri de piatră din Roma.

Pentru Sabine Maisano, o turistă belgiană de 50 de ani care a venit să descopere capitala italiană alături de familie, această ieşire a reprezentat o modalitate de a opta pentru o activitate inedită.

''După o zi întreagă de mers pe jos mai mulţi kilometri, să poţi să te aşezi într-o barcă (...), chiar dacă trebuie să vâsleşti puţin, ne permite să ne destindem, să ne răcorim şi să descoperim oraşul într-un ritm mai liniştit'', a mărturisit ea.