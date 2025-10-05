De la viață de lux la traiul pe străzi: un tânăr cu diplome în finanțe trăiește cu 14 dolari pe zi

1 minut de citit Publicat la 08:00 05 Oct 2025 Modificat la 08:00 05 Oct 2025

Cu toate că are studii la universități de renume, Zhao trăiește pe străzi/ foto: Getty Images

Zhao, un tânăr din China cu studii la universități de prestigiu, a renunțat la stilul de viață de lux pentru a trăi pe străzi cu doar 14 dolari de lună. Decizia sa a stârnit controverse.

În vârstă de 32 de ani, Zhao Dian a crescut în Shangai, iar în urmă cu 22 de ani s-a mutat în Noua Zeelandă.

Tânărul a urmat școli de renume, obținând două diplome de licență și trei de master în finanțe, de la facultăți de prestigiu din orașe precum Sydney, New York, Beijing și Paris.

„Educația mea prestigioasă a fost ca o cătușă”, a spus el, scrie South China Morning Post.

El susține că părinții au fost destul de autoritari și severi. Încă de la o vârstă fragedă au pus presiune pentru a învăța și a ajunge un om de succes.

De altfel, tatăl său îl pedepsea aspru pentru că era stângaci, iar mama sa nu reușea să-i înțeleagă dificultățile.

În prezent, el susține că nu mai ține legătura cu părinții săi.

A avut mai multe joburi în domenii diferite

În timpul șederii sale la Paris, Zhao a lucrat într-o bucătărie de restaurant chinezesc, unde a descoperit bucuria în sarcini simple.

„Spălatul vaselor poate aduce fericire, așa că de ce să aștepți un job ideal?”, a afirmat el cu convingere.

În anul 2023, Zhao a decis să revină acasă, în China. A lucrat inițial ca ospătar la un festival local de bere, apoi într-un hotel.

Anul trecut, însă, a luat o decizie radicală: aceea de a se muta în provincia Yunnan pentru a trăi pe străzi.

Stilul de viață pe care îl are acum este cu totul și cu totul diferit. Cu toate că are studii la universități de renume, Zhao trăiește cu 14 dolari pe zi.

Tânărul spune că alegerea unui stil de viață simplu i-a adus o satisfacție profundă

Face duș ocazional în hosteluri, acolo unde își spală și hainele, și mănâncă la restaurante vegetariene gratuite.

De altfel, hainele pe care le poartă sunt second-hand. Îi place să citească și să fie la curent cu noutățile, astfel că mereu poartă un e-reader și chiar se implică în proiecte semnificative, cum ar fi organizarea de cluburi de lectură.

Decizia radicală pe care a luat-o a stârnit reacții în mediul online. Unii consideră că este neglijent și nu își asumă responsabilități, în timp ce alții îl compătimesc.

Cu toate acestea, Zhao susține că alegerea unui stil de viață simplu, în afara normelor convenționale, i-a adus o satisfacție profundă.