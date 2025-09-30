Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă

Un japonez ajuns la vârsta de 67 de ani a trăit toată viața lui în sărăcie pentru că timp de decenii a fost concentrat să economisească. Nu a folosit niciodată aerul condiționat și pe timpul verilor a îndurat căldura, nu a mers la restaurant, a mers doar pe jos sau cu bicicleta și astfel a reușit să pună deoparte 440.000 de euro.

Însă acum, după ce soția lui a murit, bărbatul spune că regretă acest stil de viață.

Cunoscut sub pseudonimul Suzuki, bărbatul a devenit viral pe rețelele sociale japoneze după ce povestea lui a fost relatată de o publicație cu profil economic din Japonia, care este citată de South China Morning Post.

Suzuki s-a născut într-o familie săracă și a început să câștige bani încă din perioada gimnaziului, lucrând cu jumătate de normă în restaurante.

Mai târziu, după ce a obținut un loc de muncă cu normă întreagă, a închiriat un apartament ieftin, aflat la mare distanță de biroul la care lucra.

Suzuki își gătea zilnic și lua în fiecare zi la serviciu o caserolă cu mâncare, care conținea de obicei germeni de fasole și pui.

A trăit o viață extrem de chibzuită mulți ani. Pentru a-și reduce costurile cu energia electrică, nu folosea aerul condiționat, în timp ce costurile cu transportul le-a redus la zero, pentru că a circulat doar pe jos sau cu bicicleta. De asemenea, Suzuki nu a mâncat niciodată la restaurant, deși veniturile lui i-ar fi permis să facă asta chiar des.

Mai târziu, când s-a căsătorit, soția lui, care i-a fost și colegă de muncă, i-a acceptat personalitatea și a fost lângă el. Dar când li s-a născut copilul Suzuki a fost nevoit să mărească bugetul de cheltuieli pentru casă și spune că nu a mai economisit chiar atât de mult ca înainte.

Petrecerea timpului liber cu familia se limita la picnicuri în parcurile din apropiere. Dacă trebuiau să meargă într-un alt loc, Suzuki alegea întotdeauna cea mai ieftină rută, a recunoscut el.

Nu a cumpărat niciodată o casă sau o mașină.

Datorită eforturilor sale, Suzuki a acumulat 35 de milioane yeni, adică aproximativ 440.000 de dolari americani.

La 60 de ani, a retras o parte din fondul său de pensii pentru investiții și acum ar deține active în valoare totală de aproximativ jumătate de milion de dolari.

„Acești bani reprezintă o garanție pentru situații de urgență și pentru viața mea de mai târziu”, gândea Suzuki la acea vreme.

Cu toate acestea, la scurt timp după pensionare, soția lui a fost diagnosticată cu o boală gravă și a murit la vârsta de 66 de ani.

„Mi-aș fi dorit ca soția mea și cu mine să fi profitat mai mult de viață, să fi călătorit și să luăm masa în oraș”, spune acum Suzuki. „Dar timpul nu poate fi întors. Care este sensul vieții dacă rămâi doar cu bani?”, a mai adăugat el.

Suzuki nu este singurul din Japonia al cărui mod de viață se învârte în jurul austerității.

Anul trecut, un alt bărbat, în vârstă de 45 de ani, a atras atenția pentru că a trăit frugal mai bine de 20 de ani, reușind în cele din urmă să economisească 135 milioane yeni, aproximativ 910.000 de dolari.

Mesele lui erau formate dintr-o prună acră, câteva legume sărate și un bol de orez.

Uneori, cina era doar o băutură energizantă pe care o achiziționa folosind puncte de fidelitate de la magazine.