Decizie istorică în Spania: sărutarea mâinii unei femei poate fi agresiune sexuală

Problema consimțământului sexual a fost în centrul unor dezbateri intense în Spania în ultimii ani. Foto: Getty Images

Curtea Supremă a Spaniei a hotărât, într-o decizie istorică, că un bărbat poate comite o agresiune sexuală atunci când sărută mâna unei femei fără consimțământul ei, relatează BBC. Totul a pornit de la un incident din 2023, când un bărbat s-a apropiat de o femeie, i-a sărutat mâna și i-a dat de înțeles că e dispus să o plătească dacă pleacă cu el, gest pentru care a fost amendat cu 1600 de euro. Bărbatul este cel care s-a plâns la instanța supremă și a reușit astfel să seteze un precedent juridic.

Incidentul din 2023 a avut loc înt-o stație de autobuz din Madrid. Un bărbat s-a apropiat de o femeie, i-a sărutat mâna și a făcut gesturi prin care îi sugera să îl urmeze și că o va plăti. Femeia l-a chemat în instanță și un judecător l-a găsit pe bărbat vinovat de agresiune sexuală și l-a amendat cu 1.620 de euro, sancțiune menținută de tribunalul provincial din Madrid.

Bărbatul condamnat a dus cazul la Curtea Supremă, susținând că nu a existat violență sau intimidare în interacțiunea cu femeia.

Cum s-a apărat bărbatul

Acesta a argumentat că victima „s-ar fi putut simți deranjată, ofensată, victima unei intruziuni în zona ei de confort, dar nu a existat niciodată un risc clar pentru integritatea sa sexuală”, potrivit documentelor instanței.

El a mai susținut că incidentul a avut loc într-un spațiu public, în apropierea unei secții de poliție și în plină zi. În cel mai rău caz, echipa sa juridică a afirmat că acțiunile sale ar fi constituit infracțiunea mai ușoară de hărțuire de natură sexuală într-un loc public.

Totuși, în decizia sa, Curtea Supremă a constatat că incidentul a depășit simpla hărțuire, afirmând că a existat „o componentă sexuală clară, deoarece i-a și sărutat mâna”.

O femeie, a adăugat instanța, „nu poate fi obligată să tolereze ca un bărbat să îi ia mâna și să o sărute fără consimțământ, în acte care au o conotație sexuală clară și evidentă”.

Două opinii separate la decizia Curții Supreme

Doi dintre judecători au formulat opinii separate, considerând că incidentul nu a fost un caz de agresiune sexuală. „Un sărut (sau două) pe mâna altei persoane este, în cultura noastră, o formă de salut, astăzi depășită”, au declarat aceștia, potrivit documentelor instanței.

Ei au adăugat că, alături de sărutul pe obraz sau strângerea mâinii, acestea „nu sunt acte de natură sexuală”.

Problema consimțământului sexual a fost în centrul unor dezbateri intense în Spania în ultimii ani. Legislația aprobată în 2022, cunoscută drept legea „doar da înseamnă da”, a pus accent pe necesitatea consimțământului și a eliminat cerința de a demonstra existența violenței sau intimidării pentru ca un act să fie considerat agresiune sexuală.

În 2023, președintele federației de fotbal a Spaniei, Luis Rubiales, a stârnit o controversă uriașă când a sărbătorit victoria echipei feminine în finala Cupei Mondiale sărutând-o pe jucătoarea Jenni Hermoso pe buze.

El a susținut că sărutul a fost consensual, afirmație negată de aceasta. Cazul a ajuns în instanță, iar în 2025 Rubiales a fost găsit vinovat de agresiune sexuală și amendat.