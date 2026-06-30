Locul primei bătălii a lui Alexandru cel Mare cu perșii a fost pus de Turcia sub protecție istorică

Câmpul de luptă de la Granikos, unde Alexandru cel Mare a obținut prima sa victorie împotriva perșilor, a fost înregistrat oficial. FOTO: Hepta

Turcia a înregistrat oficial unul dintre faimoasele câmpuri de luptă ale lui Alexandru cel Mare drept sit istoric, a anunțat ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, potrivit jpost.com.

„Am asigurat locul Bătăliei de la Granikos, un punct de cotitură care a schimbat cursul istoriei lumii”, a scris Ersoy în postarea sa. „Câmpul de luptă de la Granikos, unde Alexandru cel Mare a obținut prima sa victorie majoră împotriva perșilor și a deschis porțile campaniei sale în Asia, a fost acum înregistrat oficial ca «Sit istoric»”, a scris oficialul pe X.

„Cred că acest pas important, care va adăuga valoare patrimoniului cultural al orașului Çanakkale, va aduce contribuții semnificative la știința istorică, turismul cultural și consolidarea rutelor noastre culturale”, a continuat Ersoy.

Au fost efectuate studii arheologice și științifice la fața locului înainte de decizia Consiliului Regional Çanakkale pentru Protecția Patrimoniului Cultural, pentru a evalua dacă acesta îndeplinește criteriile pentru a fi desemnat drept sit istoric.

Conform deciziei, atât câmpul de luptă, cât și zonele înconjurătoare au dobândit statut de zonă protejată.

Câmpul de luptă de la Granikos, identificat în 2025

Situl, situat în limitele orașului Karabiga din districtul Biga din Çanakkale, a fost identificat oficial de cercetători în 2025.

„Bătălia de la Granikos nu a fost doar unul dintre cele mai importante momente de cotitură din viața lui Alexandru, câștigându-i ulterior epitetul «cel Mare», ci și un moment crucial în istoria lumii”, a declarat pentru Live Science Reyhan Körpe, profesor de arheologie la Universitatea Onsekiz Mart din Çanakkale.

Körpe a explicat pentru sursa citată că, deși Heinrich Kiepert, un arheolog din secolul al XIX-lea, sugerase că zona din apropierea râului Biga este infamul câmp de luptă, echipa sa descoperise dovezi suplimentare care să susțină afirmația - rămășițele orașului antic Hermaion.

Conform înregistrărilor istorice, Hermaion a servit drept tabără finală a lui Alexandru înainte de bătălia sa cu perșii.

Arheologii au identificat Alexandria pierdută a lui Alexandru cel Mare în Irak

În martie, o echipă de cercetare condusă de profesorul Stefan Hauser, șeful catedrei de Arheologie Mediteraneană și a Orientului Apropiat de la Universitatea din Konstanz, a confirmat redescoperirea orașului Alexandria, de mult pierdut, de pe Tigru, în sudul Irakului, lângă Golful Persic.

Cercetătorii au început să lucreze la locul presupus al orașului în anii 2010, cartografiind situl folosind scanări geofizice de înaltă rezoluție și imagini cu drone. Analiza rezultatelor a dezvăluit ziduri de fortificație și o rețea stradală densă îngropată, precum și un sistem extins de porturi și canale.

„Ne-am dat seama rapid că o mare parte a orașului a fost amenajată sistematic”, a explicat Hauser în revista online a Universității din Konstanz, campus.kn. „Chiar și la doi kilometri sud de zidul nordic al orașului, vedem străzi și blocuri de case așezate exact paralel cu acesta. Prin urmare, structura orașului trebuie să fi urmat un plan general.”

Cu toate acestea, Hauser a observat abateri ocazionale de la grilă, cel mai probabil din faze ulterioare ale orașului.

„Alexandru a fondat Alexandria pe Tigru pentru a servi drept port și centru de distribuție pentru comerțul cu India. Și într-adevăr, tot traficul de mărfuri trece probabil prin acest oraș”, a spus el. „Chiar și atunci când se construiesc noi porturi la sud, pe măsură ce râul se colmatează, acesta este punctul în care totul este transbordat pentru prima dată.”

„Așezarea a fost probabil în mare parte abandonată în secolul al III-lea d.Hr. Probabil că nu mai era situată pe niciun râu la acea vreme și, așa cum ne spun sursele antice, din cauza colmatării progresive a terenului la sud, se afla pe atunci și la 180 de kilometri de Golful Persic.”

„Orașul și-a pierdut importanța ca și capitală a regiunii nordice a Golfului și ca centru comercial și a fost în cele din urmă complet abandonat. Succesorul său modern este orașul Basra”, a spus Hauser.

Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık.



Büyük İskender’in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya’ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık “Tarihi Sit Alanı”… pic.twitter.com/sumIkh8QQX — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 8, 2026