Descoperire arheologică unică în istorie: Un chip uman antic, sculptat în piatră, a fost găsit într-un sit vechi de 12 milenii

2 minute de citit Publicat la 23:45 09 Oct 2025 Modificat la 23:56 09 Oct 2025

Un chip uman antic, sculptat în piatră, a fost descoperit la Karahantepe. Sursa foto: Ministerul Culturii și Turismului din Turcia

Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, a anunțat că arheologii au descoperit un stâlp în formă de „T”, pe care este sculptat un chip uman, în situl Karahantepe - o descoperire unică în istorie, potrivit Turkyie Today.

Această descoperire a fost realizată în cadrul săpăturilor din proiectul Taş Tepeler („Movilele de piatră”), o inițiativă care explorează cele mai vechi situri monumentale cunoscute din istoria omenirii, situate în sud-estul Turciei.

Un chip uman de piatră de acum 12 milenii

Stâlpii în formă de „T” — cunoscuți din Göbeklitepe și alte situri neolitice din apropiere — au stârnit de multă vreme interesul arheologilor, datorită sculpturilor stilizate reprezentând brațe și mâini de-a lungul trunchiului, sugerând că acești stâlpi simbolizau figuri umane.

Însă noua descoperire de la Karahantepe duce această idee și mai departe: pentru prima dată, unul dintre acești stâlpi monumentali prezintă un chip uman clar conturat.

Chipul, sculptat în partea superioară a stâlpului, are trăsături bine definite: ochi adânciți, un nas lat și turtit și contururi pronunțate. Cercetătorii subliniază că aceste trăsături stilizate amintesc de alte sculpturi umane descoperite anterior în același sit.

Descoperirea este considerată un moment de cotitură în înțelegerea simbolismului și expresiei artistice timpurii a omenirii.

Mai mult decât arhitectură: simbolul uman

Timp de decenii, specialiștii au dezbătut dacă stâlpii uriași în formă de „T” aveau un rol structural, simbolic sau îmbinau ambele funcții.

Această nouă descoperire întărește ipoteza conform căreia stâlpii nu erau doar elemente arhitecturale, ci și reprezentări ale ființei umane, poate chiar cele mai timpurii încercări de portretizare cunoscute.

Prin reprezentarea clară a trăsăturilor faciale, stâlpul din Karahantepe sugerează că oamenii neolitici au început să exprime prin artă identitatea, spiritualitatea și condiția umană.

Taş Tepeler: Poarta spre originile umanității

Proiectul Taş Tepeler, care include mai multe situri arheologice din sud-estul Anatoliei, documentează tranziția de la viața de vânător-culegător la viața sedentară.

Acoperind o perioadă de acum aproximativ 12.000 de ani, regiunea oferă o perspectivă unică asupra originilor arhitecturii colective și ale sistemelor de credință.

Descoperirea de la Karahantepe se alătură unui număr tot mai mare de dovezi care sugerează că sud-estul Turciei a fost nu doar leagănul civilizației, ci și locul în care a luat naștere gândirea simbolică — locul unde oamenii au sculptat pentru prima dată chipul uman în piatră.