O statuie umană care datează de acum 12.000 de ani a fost descoperită la cel mai vechi complex architectural de pe planetă

Cercetătorii cred că artefactul a făcut parte dintr-un ritual străvechi. Sursa foto: X / Anyextee

Descoperire arheologică impresionantă la cel mai vechi complex architectural de pe planetă. O statuie umană rară, care datează de acum 12.000 de ani, a fost găsită de cercetătorii la Göbekli Tepe, considerat pe scară largă drept cel mai antic templu din lume și unul dintre cele mai importante situri arheologice de pe glob, au relatat jurnaliştii de la publicaţia Greek Reporter.

Statuia veche de 12.000 de ani a fost descoperită vineri, 19 septembrie, şi era așezată orizontal în peretele unei camere situate între Structurile B și D de la Göbekli Tepe, o zonă stâncoasă din Turcia de astăzi. Arheologii cred că aceasta a fost deliberat încorporată în arhitectură ca ofrandă votivă, o practică ritualică menită să integreze obiecte simbolice în spațiile sacre.

Descoperirea uluitoare a fost anunțată de ministrul Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, în timpul inaugurării restaurării Structurii C, cel mai mare și mai impresionant edificiu al sitului.

? New Discovery at #GöbekliTepe Today!



A human statue, mounted horizontally within a room wall and thought to have been placed as a votive offering, was found in the area between Structures B and D of Göbeklitepe.



Walk the stones yourself this Oct 3–13, 2025. Join me and… pic.twitter.com/v1iQZlmXM3 — Anyextee (@Anyextee) September 19, 2025

Descoperiri similare au fost raportate la Karahantepe, un alt sit neolitic din aceeași regiune, sugerând existența unor tradiții culturale comune în întreg complexul arheologic Taş Tepeler, sau "Dealurile de Piatră".

O fereastră către credințele neolitice

Experții susţin că această descoperire are o semnificație majoră pentru studiile privind Neoliticul ceramicii timpurii. Ea oferă o privire rară în lumea simbolică a societăților aflate în plin proces de tranziție dramatică de la vânătoare și cules nomad la așezări permanente și domesticire.

Fiecare reprezentare descoperită la Göbekli Tepe adaugă noi elemente la conturarea unei imagini tot mai clare asupra sistemelor de credințe și a ritualurilor care au modelat cele mai vechi comunități ale umanității.

Restaurarea Structurii C de la Göbekli Tepe a fost finalizată

Anunțul despre importanta descoperire arheologică a venit odată cu prezentarea restaurării Structurii C, parte a proiectului "Patrimoniu pentru viitor". Arheologii și restauratorii au readus masivele coloane de piatră în formă de T – unele de aproape 6 metri înălțime și cântărind câteva tone – în pozițiile lor originale documentate.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Göbeklitepe’de yeni keşif açıklaması:



"Göbeklitepe’nin B ile D yapıları arasındaki mekânda, bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu." pic.twitter.com/bVQUOwGLMX — Onedio (@onediocom) September 19, 2025

Zidurile din jur au fost consolidate, iar un mortar special, realizat cu păr de capră, a fost aplicat pentru a reproduce metodele de construcție neolitice și a păstra autenticitatea.

Ministrul Ersoy a descris restaurarea drept un moment de referință în protejarea sitului și a confirmat că noi facilități pentru vizitatori, parcări și trasee pietonale vor fi deschise până la sfârșitul anului 2025.

Trei decenii de săpături la Göbekli Tepe, cel mai vechi templu din lume

Cercetat pentru prima dată în anii 1960 și excavat sistematic începând cu 1995, Göbekli Tepe a schimbat fundamental înțelegerea istoriei timpurii a omenirii. Situl, adăugat pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 2018, este acum piesa centrală a Proiectului Taş Tepeler.

Construit în jurul anului 9600 î.Hr., situl este cu 6.000 de ani mai vechi decât Stonehenge și cu 7.000 de ani mai vechi decât piramidele egiptene. Masivele sale stâlpi în formă de T, sculptați cu motive animale, oferă o perspectivă unică asupra sistemelor de credințe timpurii ale omenirii.