Dezvăluiri incredibile cu privire la sabotarea conductei Nord Stream 2. Cel mai curajos scafandru din grup a fost o femeie

La aproape patru ani după sabotajul conductei de gaze Nord Stream 2 dintre Rusia și Germania din Marea Baltică, jurnalistul Bojan Pancevski de la Wall Street Journal relansează povestea Nord Stream 2 în noua sa carte, „Explozia Nord Stream: Povestea adevărată a sabotajului care a șocat Europa”, în care relatează povestea incredibilă a unei femei care ar fi participat la operaţiune şi ar fi fost cel mai curajos scafandru din echipă.

Pancevski, intervievat de ziarul german Bild, preluat de Corriere della Sera, a declarat că s-a întâlnit cu presupușii autori și instigatori ai operațiunii, printre care se remarcă figura unei femei de cetăţenie ucraineană, unui fost model pornografic, identificat cu pseudonimul „Freya”.

Potrivit jurnalistului, femeia a avut un trecut în lumea revistelor pentru adulți : „În tinerețe, frecventa viața de noapte din Kiev și lucra ocazional ca model, pozând chiar și pentru ședințe foto provocatoare . Într-o fotografie nud, care a ajuns pe coperta unei reviste, purta o haină de căpitan. Titlul copertei era: «De ce soarele Crimeii trezește sentimente erotice?»”

Mai târziu, pe la 20 de ani, și-a descoperit talentul pentru scufundări, dezvoltând abilități care aveau să se dovedească decisive ani mai târziu. Pancevski povestește cum războiul de agresiune rusesc a pus capăt carierei timpurii a „Freyei”, când aceasta avea deja 30 de ani, dându-i vieții o direcție complet nouă. „Capacitatea ei de a se scufunda la adâncimi mai mici de 100 de metri nu mai era la mare căutare”, a scris Pancevski despre prăbușirea turismului după invazia rusească. „Apoi, însă, a contactat o unitate de informații prin intermediul colegilor ei scafandri. S-a dovedit că armata încă îi putea folosi abilitățile. Ofițerii superiori au întrebat-o dacă ar participa la o misiune de identificare a surselor pe care Rusia le folosea pentru a-și finanța războiul împotriva țării sale. A fost o operațiune delicată și potențial letală. «Unde semnez?», a întrebat «Freya » . ”

Femeia ar fi luat apoi parte directă la sabotaj, efectuând scufundări repetate cu aproximativ 80 de kilograme de echipament pentru a plasa explozibili pe conductele de gaze, confruntându-se cu condiții meteorologice și operaționale extrem de dificile. Jurnalistul o descrie ca fiind unul dintre cei mai hotărâți scafandri din grup.

Când anchetatorii au dat peste profilul ei în timpul anchetei, relatează Pancevski, au fost surprinși de contrastul dintre trecutul ei de model și presupusul ei rol în operațiune. Materialul colectat a inclus și fotografii vechi, unele foarte explicite, care au alimentat îndoielile inițiale cu privire la identitatea ei reală. Astăzi, conform reconstituirii, femeia lucrează ca instructor de scufundări tactice pentru armată și face parte oficial din forțele armate ucrainene.

Între 26 și 27 septembrie 2022, mai multe explozii în apropierea insulei daneze Bornholm au avariat grav infrastructura: trei dintre cele patru conducte de gaze au fost distruse, întrerupând transportul de gaze. Cu toate acestea, responsabilitatea pentru atac rămâne o chestiune de controversă intensă. Moscova acuză Occidentul, în timp ce țările occidentale arată cu degetul spre Rusia. Anchetele suedeză și daneză au fost abandonate, în timp ce Germania continuă să investigheze.

O altă investigație jurnalistică, realizată de Oliver Schroem și Ulrich Thiele, emite ipoteza că autoritățile ar fi fost foști agenți ucraineni antrenați de CIA și că Statele Unite erau la curent cu planul, informând și Germania, dar fără a obține niciun răspuns operațional. Pe plan judiciar, un suspect, ucraineanul Serhij K., a fost arestat în Italia, extrădat în Germania și care se află în arest preventiv din noiembrie 2025. Acesta este acuzat de atentat cu bombă și sabotaj neconstituțional, dar neagă orice implicare. În prezent, este singurul suspect aflat în arest.