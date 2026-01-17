Doi fermieri au descoperit un tezaur de argint din secolul al 17-lea în timp ce își lucrau pământul, în Polonia

Toată comoara a fost dusă la Muzeul Pogranicza din Działdowo, oraș aflat în nordul Poloniei. Sursa foto: Facebook/Muzeum Pogranicza w Działdowie

Doi fermieri au descoperit un tezaur de argint din secolul al XVII-lea în timp ce își lucrau pământul într-o localitate aflată în nord-estul Poloniei, a relatat Daily Galaxy. Alături de monedele de argint se aflau şi bucăţi din vasul ceramic, folosit pentru a le îngropa. Oamenii au anunţat autorităţile, iar echipa de arheologi a găsit numeroase artefacte care au o valoare inestimabilă. Printre acestea se numără inele din aliaj de cupru, o medalie, catarame de curea, fragmente de vase din ceramică, dar şi alte monede de argint – numărul total apropiindu-se de 200.

Sub un câmp din Polonia, a ieșit la iveală un impresionant tezaur din secolul al XVII-lea, ascuns timp de secole și plin de secrete. Descoperirea a fost făcută de Romuald și Beata Jóźwiak, soţ şi soţie, care au dat peste monede în timp ce curățau pietrele de pe terenul lor agricol, situat în satul Bukowiec Wielki, potrivit sursei citate. Despre această regiune nu se știa că ar fi adăpostit vreo așezare sau proprietate importantă.

Cuplul a decis să anunţe autorităţile în legătură cu uimitoarea comoară, iar în zonă au ajuns mai mulţi arheologi care au făcut numeroase săpături. Cercetătorii care au lucra la situl de la Bukowiec Wielki au documentat 162 de monede de argint, datate între 1660 și 1679, aparținând mai multor denominații aflate în circulație în timpul domniilor lui Ioan al II-lea Cazimir și Mihail I.

Jurnaliştii de la Daily Galaxy au mai scris că arheologii au remarcat adâncimea relativ mică la care se aflau și lipsa unor măsuri elaborate de camuflare, dincolo de simpla îngropare. Acest lucru sugerează că tezaurul a fost ascuns în grabă, posibil în timpul unei perioade de tulburări regionale, deși nu a fost stabilită nicio legătură directă cu un eveniment istoric anume.

Astfel, au apărut întrebări esențiale care continuă să rămână deschise. Ce a motivat îngroparea a peste 160 de monede de argint în acest loc? De ce tezaurul nu a mai fost recuperat niciodată? Și ce sugerează cultura materială din jur despre natura așezării din această zonă în perioada de la mijlocul până spre sfârșitul anilor 1600?

Întregul tezaur a fost transferat la Muzeul Pogranicza din Działdowo, iar oficialii de aici au confirmat că acesta va face parte dintr-o nouă expoziție numismatică permanentă, programată să se deschidă la începutul anului 2026. Anunţul a fost făcut într-o postare pe pagina oficială de Facebook a muzeului, unde au fost publicate mai multe fotografii cu artefacele descoperite de Romuald Jóźwiak şi soţia lui, Beata, dar şi de arheologi.

Directorul Muzeului Pogranicza, Patryk Kozłowski, a anunțat că instituția pregătește o vitrină specială dedicată, care va include atât monedele, cât și o selecție de artefacte asociate.