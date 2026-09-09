Doi lemuri furați anul trecut dintr-un parc safari din Bangladesh au fost găsiți în grădina privată a unui miliardar din India

Lemurii, originari din Madagascar, sunt o specie pe cale de dispariție. Sursă foto: Getty Images

Doi lemuri cu coadă inelată, furați în urmă cu mai bine de un an dintr-un parc safari din Bangladesh, au fost găsiți în India, la grădina privată a unui miliardar. Autoritățile din Bangladesh cer ajutorul Interpolului pentru recuperarea și repatrierea animalelor, scrie The Independent.

Animalele au fost furate anul trecut din Parcul Safari Gazipur și ar fi fost scoase din Bangladesh prin zona de frontieră Darshana. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi trecut prin mâinile mai multor intermediari înainte de a ajunge în orașul Jamnagar, unde ar fi fost vândute unei instituții asociate centrului Vantara pentru aproximativ 4,8 milioane de rupii.

Acum, autoritățile au cerut sprijinul Interpolului pentru recuperarea și repatrierea celor doi lemuri.

De asemenea, autoritățile au mai precizat că au deschis o anchetă pentru a stabili dacă sunt într-adevăr cei furați din parcul safari, astfel că acum încearcă să obțină un profil ADN al celui de-al treilea lemur rămas în parcul safari din Bangladesh.

Anchetatorii au transmis că șase dintre cei opt suspecți în cazul de contrabandă au făcut mărturisiri în fața unui tribunal local.

Autoritățile din Bangladesh au precizat că au fost alertate după ce pe rețelele sociale au apărut fotografii cu lemurii de la Vantara, ceea ce le-a determinat să depună eforturi pentru recuperarea animalelor.

Cei doi lemuri au fost aduși în Bangladesh în anul 2018, prin aeroportul din Dhaka în baza unei declarații vamale false, potrivit anchetatorilor. Ulterior, au fost salvați de autorități și transferați la parcul safari.

Lemurii, originari din Madagascar, sunt o specie pe cale de dispariție.