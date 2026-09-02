Doi soți care au câștigat 50.000.000 de euro la loterie își împart banii cu satul în care locuiesc

Doi soți care au câștigat 50.000.000 de euro la loterie își împart banii cu satul în care locuiesc. Foto: Getty Images

O familie din localitatea Saint-Michel, din regiunea Charente, Franța, care a câștigat în 2009 aproximativ 50 de milioane de euro la loteria EuroMillions, continuă, la 17 ani de la marele câștig, să împartă o parte din avere cu comunitatea în care trăiește.

Gesturile de generozitate ale soților au avut un impact semnificativ asupra celor aproximativ 3.200 de locuitori ai comunei, iar autoritățile locale spun că beneficiile sunt resimțite și astăzi, potrivit The Mirror.

Imediat după câștig, familia a achitat datoriile unui centru local de îngrijire și a donat 400.000 de euro pentru programul local de locuințe. La acea vreme, suma reprezenta aproximativ 20% din bugetul anual al localității.

De atunci, familia și-a continuat sprijinul pentru comunitate. Printre proiectele finanțate se numără cantina școlii locale, ale cărei costuri sunt acoperite de câștigători încă de la obținerea jackpotului. În plus, aceștia au investit 80.000 de euro în modernizarea facilităților școlii.

Ca urmare, cei aproximativ 180 de elevi ai instituției pot beneficia zilnic de o masă nutritivă la prețul de doar 1,50 euro.

Primarul localității Saint-Michel, Fabienne Godichaud, a lăudat implicarea familiei și a subliniat importanța investițiilor realizate în infrastructura școlară.

„Dorința lor s-a transformat acum într-o investiție concretă, care răspunde unei realități: școlile noastre nu mai corespund standardelor actuale în ceea ce privește acustica, aerul condiționat sau, cel puțin, confortul în timpul verii”, a declarat edilul.

Într-un alt interviu, Fabienne Godichaud a descris povestea familiei drept „aproape un basm”.

„Întreaga comunitate beneficiază de această șansă extraordinară. Acești oameni ar fi putut alege să nu împartă nimic cu concetățenii lor. Este o lecție minunată de responsabilitate civică”, a spus primarul.

Printre cei care au beneficiat de investițiile familiei se numără și Sandrine Pelletier, care lucrează în prezent la școala pe care a urmat-o în copilărie.

„Va fi o schimbare binevenită, pentru că sala de mese a școlii primare, de exemplu, chiar are nevoie de modernizare”, declara aceasta înainte de realizarea lucrărilor.

În ciuda averii considerabile, familia a ales să rămână departe de atenția publică. Membrii acesteia și-au păstrat identitatea privată și au continuat să ducă o viață discretă, păstrându-și, potrivit autorităților locale, multe dintre obiceiurile pe care le aveau înainte de câștig.

Generozitatea lor a fost apreciată și de locuitorii comunei. La primăria din Saint-Michel, localnicii au lăsat numeroase mesaje de mulțumire într-o carte de oaspeți.

„Le-am explicat copiilor mei frumusețea gestului vostru și faptul că o asemenea generozitate este semnul unor oameni cu inimi uriașe”, a scris una dintre mamele din comunitate.

Povestea familiei din Saint-Michel rămâne una dintre cele mai neobișnuite exemple de utilizare a unui câștig uriaș la loterie în beneficiul unei întregi comunități.

De la prima extragere EuroMillions, organizată pe 13 februarie 2004, au fost înregistrate sute de jackpoturi câștigate în cele nouă țări participante. Jucătorii din Regatul Unit au obținut cele mai multe câștiguri majore, urmați îndeaproape de cei din Franța.

Premiul record de 250 de milioane de euro nu a fost însă câștigat niciodată de un jucător britanic, suma revenind până în prezent unor participanți din Franța și Irlanda.

O nouă extragere specială EuroMillions, de tip Superdraw, este programată pentru 25 septembrie și va pune în joc un jackpot de 130 de milioane de euro. Spre deosebire de extragerile obișnuite, Superdraw-urile sunt evenimente speciale în cadrul cărora jackpotul este stabilit în avans la o valoare ridicată, fără a fi nevoie de acumularea succesivă a premiului prin reportări.

Fondurile pentru aceste extrageri speciale provin dintr-un Fond de Rezervă, alimentat cu o mică parte din fondul de premiere al fiecărei extrageri. Acesta este folosit atât pentru garantarea jackpotului minim, cât și pentru finanțarea unor evenimente speciale, precum Superdraw.

Pentru familia din Saint-Michel, însă, cel mai mare câștig pare să fi fost nu doar averea obținută în 2009, ci și posibilitatea de a o transforma într-un beneficiu pentru întreaga comunitate.